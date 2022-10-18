«Чиж & Co» 21-22 октября в московском «Главклубе»

21 и 22 октября «Чиж & Co» сыграют два больших сольных концерта в столичном «Главклубе». Команда Сергея Чигракова готовит разные программы для двух осенних вечеров. Но, несомненно, оба концерта ознаменуются совместным с аудиторией хоровым пением самых известных хитов группы.

Их песни до сих пор горячо ротируются на радиостанциях, а слова самых известных из них знают меломаны всех поколений, исполняя их в караоке по всей стране. Их уважают за простоту и честность, они – по-настоящему народная группа. Какие бы времена и модные течения не заполняли нашу жизнь, мелодичный и даже слегка старомодный блюз-рок в исполнении «Чиж & Co» остается актуальным и на сегодняшний день.