Чем заняться в парках на неделе с 24 по 30 октября

Для гостей проведут экскурсии, увлекательные мастер-классы и джазовый концерт.

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24 октября в 15:00 Лианозовский парк приглашает детей и взрослых на викторину «Разделяй грамотно!». Участники мероприятия проверят свои знания в части касающейся раздельного сбора отходов, узнают разницу между мусором и вторсырьем, научатся правильно читать маркировку на упаковках товаров, сортировать вторсырье по категориям для дальнейшей переработки и делать шаги к осознанному потреблению.Викторина пройдет на центральной площади парка. Вход свободный.

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В парке «Кузьминки» на 25 октября запланирована лепка с дошкольниками — пластилинография «Осенний букет» и «Запасливый ёж» для детей 4-7 лет. Старт в 11:00 и в 12:00. 26 октября — день приятных неожиданностей. На первом занятии участники в возрасте от 8 до 14 лет будут делать объемные открытки для близких (юные посетители сами решат, кому хотят сделать сюрприз), а на втором — расписывать бутылку и прятать туда послание в будущее. Начало практик в 15:00 и в 16:00. Необходима предварительная регистрация.

26 октября парк «Дубки» открывает свои двери для всех любителей живописи. Преподаватели Московской школы помогут ребятам любого возраста и их родным в полной мере передать красоту природы через рисование с натуры. А для тех, кто только совершает свои первые шаги в искусстве, специально подготовлена программа изучения азов работы на холсте. Начало в 16:00 на центральной площадки, рядом с большой детской площадкой. Вход свободный.

Также 27 октября все желающие приглашаются на открытые уроки по шахматам в парке. Занятия пройдут на центральной площади возле ротонды. Наставник от Московской школы научит новичков основным правилам, а более зрелым игрокам предлагается схлестнуться в партиях и освоить новые профессиональные приемы. Начало в 17:00. Необходима предварительная регистрация.

В Парке Горького можно посетить лекцию по урбанистике. Лекция «звуковой ландшафт мегаполиса» посвящена исследованию философии звука и звуковой экологии на примере синтеза пространств города и леса. На встрече участники рассмотрят звук, как часть градостроение. Тематика будет интересна тем, кто хочет раскрыть новые аспекты восприятия мегаполиса и научиться шире смотреть и слушать окружающее пространство. Начало в 19:30 в Лектории парка. Необходима регистрация.

Сад «Эрмитаж» приглашает на спортивный мастер-класс по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с инсультом, ежегодно проходящему 29 октября. Опытный тренер Мамонтов Александр проведет экскурс по универсальным физическим упражнениям, способствующим снижению риска возникновения заболевания и улучшающий общий тонус организма. Занятие начнется 28 октября в 14:00 возле летней эстрады. Вход свободный.

28 октября все желающие смогут посетить экскурсию «Сокольники в литературе». За свою долгую историю парк «Сокольники» были не только полноправным героем романов, рассказов и очерков классиков, но и местом отдыха многих писателей и поэтов. Во время экскурсии гости парка смогут узнать больше об авторах и выдуманных ими персонажах, которые бывали здесь, услышать отрывки из художественных произведений и стать ближе к миру отечественной литературы. Начало в 16:00 у здания администрации парка. Необходима предварительная регистрация.

В музее-заповеднике «Царицыно» 28 октября пройдет концерт. В исполнении джазового коллектива Валентина Лакодина прозвучат известные джазовые сочинения. В основе звучания бэнда – джаз и блюз, смешанные с фанком и соулом. Пьесы, представляемые коллективом, исполняются в собственных аранжировках, зачастую далеких от оригинала и за счет этого приобретающие новое интересное звучание. Также на концертах прозвучат авторские произведения участников группы. Начало в 19:00. Вход свободный.

29 октября в 13:00 в парке «Фили» состоится очередная историческая экскурсия. Темой встречи станет тема «Парк «Фили» и его вехи в истории России». В ходе непринужденной прогулки с экскурсоводом участники узнают много новых интересных фактов о любимом парке. Данная экскурсия будет посвящена ключевым вехам в истории России, связанным с нынешней территорией парка «Фили». Сбор участников возле усадьбы Нарышкиных. Предварительная регистрация по ссылке.

30 октября в Измайловском парке можно посетить легкоатлетический забег. Участие в соревновании позволяет развивать физическую культуру и спорт в Российской Федерации. Организаторы пропагандируют здоровый образ жизни развитие массового спорта. Начало в 9:00. Сбор на центральной части парка. Для участников подготовили следующие дистанции: от 4 до 6 лет – 300 м, от 7 до 9 лет – 600 м, от 10 лет – 3 км, от 12 лет – 5 км, от 16 лет – 10 км, от 18 лет – 21,1 км. Необходима предварительная регистрация.

Парк «Северное Тушино» приглашает в «Клуб развития и творчества» на занятие в Экомастерскую. Юные посетители смастерят из цветной бумаги и перьев сказочную Жар-птицу. Объемная поделка наверняка порадует родителей, удивительной птицей дома можно будет украсить пространство над столом или оконный проем. Начало в 11:00. Необходима регистрация.