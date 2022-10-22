В гостях у волшебства: у театра иллюзии появился новый дом

Открытие 34 сезона «Московского театра иллюзии» состоялось на новой сцене 20 октября 2022 года.

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Театр обосновался на более удобной и просторной площадке - в бывшем кинотеатре «Владивосток», где в течение последних трех лет был сделан капитальный ремонт здания. В 1967 году состоялось открытие кинотеатра, а в 90-х его сменил рынок. Здание ветшало и требовало срочной реконструкции.

В аварийном состоянии долгое время пребывал и созданный Анатолием Ляшенко театр иллюзии, за появление которого ратовали Эмиль Кио, Юрий Никулин, Тереза Дурова. В 1989 году театр распахнул двери для всех любителей волшебства. Москвичи нескольких поколений помнят его в здании на Вешняковской. А 34-й творческий сезон театр открыл в новом доме номер 3 на улице Лазо, что в столичном районе Перово.

- В последние три года наш театр выживал, существовал в здании на Вешняковской, где не было даже отопления, - говорит сегодняшний руководитель «Московского театра иллюзии» Эдуард Асланов. – Мы тридцать лет работали там, и в итоге оно превратилось просто в руины, а мы были вынуждены кочевать по разным площадкам. Мы ждали появления нового комфортного красивого современного дома как чуда!

Чудо случилось: в конце 2019-го во «Владивостоке» начался долгожданный капитальный ремонт. Были демонтировали старые инженерные системы, отремонтирована кровля, укреплены дверные и оконные проемы, выполнена гидроизоляция фундамента. А главное – тут появился ультрасовременный зал на 300 мест, которому могут позавидовать многие столичные театры.

- У нас много современной сценической техники, один из самых больших в Москве светодиодных экранов, механизмы люк-провала, полетные устройства, сценический свет и звук - перечисляет Эдуард Асланов. – И все продумано до мелочей! Даже кресла трансформируются так, чтобы самым маленьким – и самым важным – зрителям, было все видно.

На открытии театра на новой площадке посмотреть было на что. Сюрпризы начались уже на входе, где гостей встречали артисты уличного клоун-театра «Высокие Братья», находившие для каждого гостя душевные слова и остроумные шутки.

Эксцентричные фокусники, потрясающие эквилибристы, уморительные клоуны показывали совершенно невероятные вещи.

Во время волшебного по красоте и разножанрового часового ревю на открытии новой сцены артисты театра пригласили зрителей на волшебный бал, где чудеса левитации и перемещения в пространстве сменялись раздвоением человека и такими частыми сменами костюмов, что публика и глазом не успевала моргнуть. Исполняли все эти трюки лауреаты и дипломанты российских международных цирковых конкурсов. Все они – артисты «Московского театра иллюзии».

За драматическое, музыкальное и хореографическое наполнение отвечали артисты «Сцены на Перовской», которые в этом году влились в труппу. Всего же здесь работает более 100 человек, и теперь у них есть собственные мастерские и пошивочные цеха, удобный репетиционный зал.

Cегодня на новой площадке полным ходом идут репетиции музыкального спектакля «Волшебный зонтик» по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Премьера намечена на 16 декабря 2022 года, но уже сегодня понятно: это будет один из самых зрелищных предновогодних спектаклей Москвы. Зрители побывают на балу вместе с «цветами маленькой Иды», прогуляются по крышам ночного Копенгагена с Пастушкой и Трубочистом, окажутся под волшебным, полном магии и чудес, зонтиком Оле-Лукойе. Трансформация, исчезновения и превращения - все это обещают авторы постановки.

«Московский театр иллюзии» универсален, потому что спектакли здесь рассчитаны на посещение всей семьей. Здесь каждый взрослый на пару часов вернется в детство и станет самым счастливым ребенком на свете. Это и есть настоящее чудо!