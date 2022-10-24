Стало известно, каким был Московский зоопарк в 1864 году

«История Московского зоопарка началась в 1864 году, когда на Пресненских прудах был открыт зоосад. Зоосад стал продолжением царского зверинца», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, уже при открытии в зоопарке насчитывалось около 300 домашних и диких представителей российской фауны.

Стало известно, что уход за животными обеспечивали меценаты, среди которых, к примеру, были император Александр II и князь Константин. Они подарили зоосаду индийского слона, носорога, зебру и кенгуру.