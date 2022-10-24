Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
4 часа назад

Стало известно количество самых первых обитателей Московского зоопарка

Мослента

Количество самых первых обитателей столичного зоопарка назвали в Telegram-канале «История Москвы».

Стало известно, каким был Московский зоопарк в 1864 году
Фото: МослентаМослента

«История Московского зоопарка началась в 1864 году, когда на Пресненских прудах был открыт зоосад. Зоосад стал продолжением царского зверинца», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, уже при открытии в зоопарке насчитывалось около 300 домашних и диких представителей российской фауны.

Стало известно, что уход за животными обеспечивали меценаты, среди которых, к примеру, были император Александр II и князь Константин. Они подарили зоосаду индийского слона, носорога, зебру и кенгуру.

Места,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители