10-летие группы «LASCALA»: 4 ноября в «Известия Холл» Москва и 6 ноября в клубе «Космонавт» Санкт-Петербург.

- Эта дата – отличный повод встретиться с нашими поклонниками, чтобы громко отметить десятилетие. Готовимся на все 100% - выпустим альбом The Best, документальный live-фильм о группе и настоящей феерией для нас и наших фанов, надеемся, станут юбилейные концерты. Будет много света, звука, специальные гости и, скорее всего, представим несколько новинок. Ждем всех, кто с нами был на протяжении этих 10 лет, ведь без вас не было бы и нас! – комментирует фронтвумен группы Аня Грин.