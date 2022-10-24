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1 час назад

ДИДЮЛЯ в сопровождении камерного оркестра 10 ноября в «Crocus City Hall»

Партнерский материал

Гитарист-виртуоз ДиДюЛю в сопровождении камерного оркестра представляет новую программу «Live with String Quartet» 10 ноября 2022 в «Crocus City Hall». Помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, столичных слушателей ожидают новые, необыкновенные композиции.

ДИДЮЛЯ в сопровождении камерного оркестра 10 ноября в «Crocus City Hall»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

ДиДюЛя – мультиинструменталист, композитор и лидер одноименной группы, который сделал инструментальную музыку популярной в России. Входит в пятерку самых гастролирующих артистов России, дает более 150 масштабных аншлаговых выступлений в год. Его концертное шоу — это феерия звука, света, красивых мелодий и позитивной энергии.

Красивые и запоминающиеся мелодии ДИДЮЛИ в жанре поп-фолк, новое фламенко и этно-фьюжн с элементами стиля нью-эйдж, в сопровождении камерного оркестра, приобретают сочное и завораживающее звучание, и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем в необычной звуковой палитре.

Невероятный свет и специально созданный для этого концерта видеоряд, помогут окунуться в красоту волшебных мелодий Маэстро. В этот раз на сцену «Crocus City Hall» вместе с Маэстро выйдут не только верные музыканты его коллектива, но и очаровательные девушки – участницы профессионального струнного квартета. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.

Этот концерт — событие, яркое и значимое в современной инструментальной музыке. Не пропустите настоящий живой подарок 10 ноября 2022 года в Москве («Crocus City Hall»).

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