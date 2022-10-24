ДИДЮЛЯ в сопровождении камерного оркестра 10 ноября в «Crocus City Hall»

Гитарист-виртуоз ДиДюЛю в сопровождении камерного оркестра представляет новую программу «Live with String Quartet» 10 ноября 2022 в «Crocus City Hall». Помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, столичных слушателей ожидают новые, необыкновенные композиции.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

ДиДюЛя – мультиинструменталист, композитор и лидер одноименной группы, который сделал инструментальную музыку популярной в России. Входит в пятерку самых гастролирующих артистов России, дает более 150 масштабных аншлаговых выступлений в год. Его концертное шоу — это феерия звука, света, красивых мелодий и позитивной энергии.

Красивые и запоминающиеся мелодии ДИДЮЛИ в жанре поп-фолк, новое фламенко и этно-фьюжн с элементами стиля нью-эйдж, в сопровождении камерного оркестра, приобретают сочное и завораживающее звучание, и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем в необычной звуковой палитре.

Невероятный свет и специально созданный для этого концерта видеоряд, помогут окунуться в красоту волшебных мелодий Маэстро. В этот раз на сцену «Crocus City Hall» вместе с Маэстро выйдут не только верные музыканты его коллектива, но и очаровательные девушки – участницы профессионального струнного квартета. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.