ТРК VEGAS Кунцево и «Твой Дом» отмечают пятилетие

Торгово-развлекательный комплекс VEGAS Кунцево и гипермаркет «Твой Дом», расположенные на 56 км МКАД, отмечают свой первый юбилей! С 29 октября по 6 ноября гостей VEGAS и «Твой Дом» ждут конкурсы, мастер-классы, повышенный кешбэк и розыгрыш 55 призов в честь пятилетнего юбилея двух проектов. В юбилейное число призов входят абонементы на занятия в сети Crocus Fitness, проживание в морском отеле Sea Breeze в Баку, билеты на концерт Asammuell в Известия Hall, сертификаты в «Твой Дом», gift-боксы с подарками от VEGAS и «Твой Дом» и др.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Гостей VEGAS 29 октября и 6 ноября ждут программа с ведущим, ростовые куклы, мастер-классы по декорированию из тыкв и развлекательные конкурсы от аниматоров. Будут работать зоны развлечений и программы на выбор: занятия по английскому “My speech”, шахматная и балетная школы. Активности будут организованы с 14:00 до 18:00 в зоне «Встречи на лестнице».

30 октября и 5 ноября юных гостей ждет праздничный детский клуб VEGAS Kids со спектаклями и мастер-классами, играми и массой полезных развлечений — в клубе дети проводят время весело и с пользой, пока родители спокойно занимаются шопингом.

пресс-служба

Посетителей гипермаркета «Твой Дом» 29 октября также ждет насыщенная программа: мастер-классы по изготовлению печенья и дегустация национальных кухонь, выступление кавер-группы и 100% бонусный кэшбэк при покупках. С 13:00 все покупатели смогут поучаствовать в розыгрыше 200 различных призов.

Впереди у VEGAS и «Твой Дом» много планов, масштабных проектов и приятных открытий для любимых покупателей.

С 29 октября по 6 ноября отмечаем день рождения вместе: 5 лет = 55 подарков!