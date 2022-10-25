«Союзмультфильм» приглашает на новогодний спектакль «Умка»

С 10 по 25 декабря на сцене Москонцерт Холла состоятся показы новогоднего спектакля «Умка», поставленного киностудией «Союзмультфильм» по мотивам любимого мультфильма.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Маленьких и больших зрителей ждет встреча с непоседливым белым медвежонком Умкой, который совсем недавно родился и исследует мир вокруг. Медвежонок часто попадает в забавные ситуации и однажды оказывается на самой настоящей новогодней елке. Сказочная постановка для всей семьи расскажет о невероятных приключениях Умки и его друзей среди арктических снегов.

Захватывающий сюжет, уникальная технология, создающая единство куклы и звериной пластики в одном персонаже, современная хореография и цирковые номера, живое вокальное исполнение и авторская музыка, необычные костюмы, декорации и видеопроекции, точно передающие атмосферу настоящей Арктики – гарантируют зрителям новогоднее настроение и незабываемые впечатления от просмотра.

6+

Продолжительность: 60 минут без антракта.

Адрес: Москонцерт Холл, ул. Каланчевская, д.33 (м. Комсомольская).