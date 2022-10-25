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2 часа назад

«Союзмультфильм» приглашает на новогодний спектакль «Умка»

Партнерский материал

С 10 по 25 декабря на сцене Москонцерт Холла состоятся показы новогоднего спектакля «Умка», поставленного киностудией «Союзмультфильм» по мотивам любимого мультфильма.

«Союзмультфильм» приглашает на новогодний спектакль «Умка»
Фото: пресс-службапресс-служба

Маленьких и больших зрителей ждет встреча с непоседливым белым медвежонком Умкой, который совсем недавно родился и исследует мир вокруг. Медвежонок часто попадает в забавные ситуации и однажды оказывается на самой настоящей новогодней елке. Сказочная постановка для всей семьи расскажет о невероятных приключениях Умки и его друзей среди арктических снегов.

Захватывающий сюжет, уникальная технология, создающая единство куклы и звериной пластики в одном персонаже, современная хореография и цирковые номера, живое вокальное исполнение и авторская музыка, необычные костюмы, декорации и видеопроекции, точно передающие атмосферу настоящей Арктики – гарантируют зрителям новогоднее настроение и незабываемые впечатления от просмотра.

6+

Продолжительность: 60 минут без антракта.

Адрес: Москонцерт Холл, ул. Каланчевская, д.33 (м. Комсомольская).

Расписание спектаклей: 10 и 11 декабря в 12:00,15:00, 18:00, 23 декабря в 17:00 и 19:30, 24 декабря в 11:00, 25 декабря в 12:00,15:00, 18:00.

Больше информации: https://umka-smf.ru/

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18+
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