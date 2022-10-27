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3 часа назад

Москву наводнили пьяные снегири: видео

Диана Товсепова

Москву снова заполонили пьяные снегири. Так, птицы в странном состоянии засыпают на лету, дерутся с другими птицами и еле координируют движения.

Видео с одним таким милым, но пьяным снегирем появилось в соцсетях.

Эксперты объясняют, что птицы пьянеют из-за ягод рябины, которые успевают забродить прямо на ветках дерева из-за перепадов температур. А снегири, которые питаются ягодами рябин, быстро пьянеют, потому как их организм усваивать алкоголь не способен.

Куда пропали снегири из России

Ранее орнитологи даже рекомендовали подбирать свалившихся птичек и показать ветеринару, либо приютить у себя дома хотя бы на несколько часов. Потому как оставлять ее в таком состоянии опасно — ее может расклевать ворона или подобрать кот.

Ранее мы писали о том, куда пропали воробьи из Москвы.

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