«Афиша» создала приложение для «Санктъ-Петербургъ Опера»

В октябре «Афиша» стала партнёром «Санктъ-Петербургъ Опера», выпустив мобильное приложение для театра на основе билетной системы компании. Приобретение билетов для постоянных зрителей стало ещё выгоднее и удобнее за счет специальных предложений и моментальных покупок. Оплата доступна с помощью SberPay и через СБП (систему быстрых платежей).

«Афиша» в рамках партнерства с театрами открывает новый канал сотрудничества, предлагая разработку специальных приложений. Приложение позволяет детально анализировать специфику продаж и настраивать отчетность. Для компании это еще один способ взаимодействия с аудиторией, которая привыкла потреблять контент с помощью мобильных устройств и совершать покупки в два-три клика.

Приложение «Санктъ-Петербургъ Опера» напоминает пользователям о новых событиях, а также позволяет добавлять их в личный календарь. Умный поиск при помощи быстрых фильтров помогает определиться с выбором и найти интересную постановку. Зрителям регулярно предлагаются акции и скидки – например, летом, в День театра или на «Чёрную пятницу». Новости о премьерах доступны в специальной вкладке в любое время суток – для удобства чтения есть функция смены светлой и тёмной тем оформления. Покупка билета в приложении занимает менее двух минут, а оплата безопасно осуществляется внутри сервиса с помощью банковских карт, SberPay и через СБП (систему быстрых платежей).