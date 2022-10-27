Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

«Дурацкий цЫрк» на сцене «Московского театра иллюзии»

Партнерский материал

«Дурацкий цЫрк» от театра клоунады “Высокие Братья/Tall Brothers” — это трюковое интерактивное представление, чудесное в своей простоте, вызывающее самый широкий спектр чувств – от заразительного смеха детей до искренних слез взрослых.

«Дурацкий цЫрк» на сцене «Московского театра иллюзии»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

“Высокие Братья/Tall Brothers” - участники различных фестивалей по клоунскому искусству по всему Миру, победители Международного фестиваля пантомимы и клоунады "Comediada- 2019" (Grand Prix) и лауреаты Международного Фестиваля Клоунады в Москве (приз «Лучшая актерская работа» 2016 и 2019).

Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация и контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие «смертельные номера» ждут Вас в нашем «Дурацком цЫрке», где все по настоящему серьезно и серьезно по не настоящему! Самый не стандартный цирк, которого вы еще не видели!

Когда:

5 ноября в 19:00

19 ноября в 12:00

4 декабря в 19:00

Где:

«Московский театр иллюзии»

ул. Лазо, д.3

Цена билетов:

от 500 до 2000 руб

Официальный сайт.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители