«Дурацкий цЫрк» на сцене «Московского театра иллюзии»

«Дурацкий цЫрк» от театра клоунады “Высокие Братья/Tall Brothers” — это трюковое интерактивное представление, чудесное в своей простоте, вызывающее самый широкий спектр чувств – от заразительного смеха детей до искренних слез взрослых.

“Высокие Братья/Tall Brothers” - участники различных фестивалей по клоунскому искусству по всему Миру, победители Международного фестиваля пантомимы и клоунады "Comediada- 2019" (Grand Prix) и лауреаты Международного Фестиваля Клоунады в Москве (приз «Лучшая актерская работа» 2016 и 2019).

Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация и контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие «смертельные номера» ждут Вас в нашем «Дурацком цЫрке», где все по настоящему серьезно и серьезно по не настоящему! Самый не стандартный цирк, которого вы еще не видели!