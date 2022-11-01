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39 минут назад

А горький вкус твоей любви — Ислам Итляшев и Султан Лагучев

Партнерский материал

Ислам Итляшев и Султан Лагучев дадут совместные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

А горький вкус твоей любви — Ислам Итляшев и Султан Лагучев
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ислам Итляшев завоевал сердца аудитории в своем родном городе еще в 20 лет с пронзительной песней «Милана». А уже следующий трек «Ты полюбила хулигана» стал настоящим хитом по всей России и странам ближнего зарубежья. На данный момент в копилке артиста множество громких треков, таких как «Она любила розы», «Кобра», «Ай-яй-яй» и другие. Султан Лагучев известен и любим многими по хиту «Горький вкус». Композиция, которая звучит из каждого приемника, разрывает танцполы и, кстати, единственный клип 2021, собравший на YouTube более 100 млн просмотров.

Дерзкие и горячие — совсем скоро они зажгут и для вас. Музыканты выйдут на сцену со своими хитами «Ты полюбила хулигана», «Кобра», «Ай-яй-яй», «Горький вкус» и другими. Бешеная энергия, яркая харизма и потрясающее сочетание брутальности и романтичности — это невозможно пропустить.

Долгожданные концерты состоятся 16 ноября 2022 г. в Москве в «Известия Hall» и 23 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт».

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