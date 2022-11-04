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1 час назад

Реальные фото, напоминающие сказочные пейзажи

Диана Товсепова

В Великобритании подвели итоги национального конкурса «Пейзажный фотограф года». В конкурсе представлены работы разных талантливых фотографов, чтобы зрители могли оценить и разделить красоту британского пейзажа.

1/13 Вознесение – Победитель в категории «Классический вид»
Фото: Demiray Oral/Landscape photographer of the year
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2/13 Брекон зимой – Абсолютный победитель
Фото: Will Davies/Landscape photographer of the year
3/13 Ветряная мельница в тумане – Победитель в категории «Историческая Британия»
Фото: Itay Kaplan/Landscape photographer of the year
4/13 Священный сад – Победитель в категории «Побережья»
Фото: Gray Eaton/Landscape photographer of the year
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5/13 Олуши над головой – Победитель в категории «Черно-белое» среди молодежи
Фото: Thomas Easterbrook/Landscape photographer of the year
6/13 Гроза с молнией над Джодрелл-Бэнк – Победитель в категории «Ночные пейзажи»
Фото: Melvin Nicholson/Landscape photographer of the year
7/13 Отражение Рассвета – Абсолютный победитель среди молодежи
Фото: Natasha Burns/Landscape photographer of the year
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8/13 Игры моллюсков – Победитель в категории «Твой взгляд»
Фото: Simon Turnbull/Landscape photographer of the year
9/13 Хайлендс – Победитель в категории «Твой взгляд» среди молодежи
Фото: Jian Hui Mo/Landscape photographer of the year
10/13 Души связаны – Победитель в категории «Черно-белое»
Фото: Paul Killeen/Landscape photographer of the year
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11/13 Полностью загруженный – Победитель в категории «Городская жизнь»
Фото: Kevin Williams/Landscape photographer of the year
12/13 Loch Awe – Победитель в категории «Линии в ландшафте»
Фото: Damian Waters/Landscape photographer of the year
13/13 Бегущий по лезвию – Победитель в категории «Городская жизнь» среди молодежи
Фото: Cal Cole/Landscape photographer of the year

Судьи выбрали великолепную работу Уилла Дэвиса «Зимний Брекон» как абсолютного обладателя титула.

Наташа Бернс была удостоена звания «Молодой пейзажный фотограф года» за безмятежный снимок «Отражение рассвета», сделанный на озере Лох-Креран, Аргайл.

Все признанные победители в различных номинациях за эффектную работу были награждены денежными премиями. Лучшие фото смотрите в подборке "Рамблера".

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