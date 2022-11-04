Реальные фото, напоминающие сказочные пейзажи

В Великобритании подвели итоги национального конкурса «Пейзажный фотограф года». В конкурсе представлены работы разных талантливых фотографов, чтобы зрители могли оценить и разделить красоту британского пейзажа.

Судьи выбрали великолепную работу Уилла Дэвиса «Зимний Брекон» как абсолютного обладателя титула.

Наташа Бернс была удостоена звания «Молодой пейзажный фотограф года» за безмятежный снимок «Отражение рассвета», сделанный на озере Лох-Креран, Аргайл.