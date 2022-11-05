Пользователи сети обсудили «самый малолюдный» вокзал Москвы

Рижский вокзал обсудили пользователи сети в комментариях под его фотографией, опубликованной в Telegram-канате «Старая Москва». Они назвали его одним из самых красивейших в России и самым малолюдным в столице.

Фото: Мослента Мослента

«Очень красивый вокзал!»,

«Один из красивейших вокзалов в стране. Самый малолюдный из московских»,

«Очень красиво смотрелся, пока эстакаду не построили. Сейчас теряется из вида»,

— написали юзеры.

Одна из участниц дискуссии рассказала, что в прошлом часто уезжала из столицы и возвращалась обратно именно с Рижского вокзала. Другая напомнила о шикарном музее железнодорожного транспорта, который можно посетить в ожидании поезда. Третья вспомнила пятый трамвай, курсировавший рядом.

«Сейчас даже рельсов не осталось»,

— заметила она.