Высоту извержения вулкана Тонга назвали рекордной

Вулканический шлейф в результате извержения Хунга Тонга-Хунга-Хаапай признан рекордно большим: он поднялся на 50 километров и достиг мезосферы.

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Таково заключение ученых из Оксфордского университета. Его опубликовали в журнале Science.

Эксперты удостоверились, что вулканический шлейф при извержении преодолел высоту 57 километров, вырвавшись за нижние слои земной атмосферы — тропосферу и стратосферу.

Прошлым рекордсменом считался вулкан на Филиппинах Пинатубо, в результате его извержения в 1991 году шлейф достиг высоты в 40 километров.