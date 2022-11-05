Высоту извержения вулкана Тонга назвали рекордной

Вулканический шлейф в результате извержения Хунга Тонга-Хунга-Хаапай признан рекордно большим: он поднялся на 50 километров и достиг мезосферы.
Таково заключение ученых из Оксфордского университета. Его опубликовали в журнале Science.
Эксперты удостоверились, что вулканический шлейф при извержении преодолел высоту 57 километров, вырвавшись за нижние слои земной атмосферы — тропосферу и стратосферу.
Прошлым рекордсменом считался вулкан на Филиппинах Пинатубо, в результате его извержения в 1991 году шлейф достиг высоты в 40 километров.
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