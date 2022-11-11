Названы города России, где живёт больше всего трудоголиков

Треть россиян считают себя трудоголиками. Они регулярно перерабатывают, в том числе по выходным, а вне офиса их посещают тревожные мысли о работе.

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19% россиян твёрдо уверены, что не трудоголики, примерно половина время от времени задумываются о своём отношении к работе. 33% диагностируют у себя трудоголизм. К таким выводам пришли эксперты Работа.ру, опросив 3 тысячи россиян. Результаты исследования публикует ТАСС.

Перми — 45%;

Нижнего Новгорода — 38%;

Новосибирска — 36%;

Челябинска — 32%;

Москвы — 31%;

Краснодара и Самары — 31%;

Санкт-Петербурга — 27%. Чаще всего называли себя трудоголиками жители:

беспокойные мысли о работе в нерабочее время — 50%;

работа более восьми часов в день — 44%;

работа по выходным — 24%;

общение с коллегами по рабочим вопросам вне работы — 14%;

работа над несколькими проектами одновременно — 13%. Среди причин считать себя трудоголиками самые популярные: