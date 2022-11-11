Названы города России, где живёт больше всего трудоголиков

Треть россиян считают себя трудоголиками. Они регулярно перерабатывают, в том числе по выходным, а вне офиса их посещают тревожные мысли о работе.
19% россиян твёрдо уверены, что не трудоголики, примерно половина время от времени задумываются о своём отношении к работе. 33% диагностируют у себя трудоголизм. К таким выводам пришли эксперты Работа.ру, опросив 3 тысячи россиян. Результаты исследования публикует ТАСС.
Ещё 13% тревожатся и нервничают, когда не работают. 12% не умеют расслабляться и отдыхать. У 9% нет хобби, не связанных с работой, а 8% трудоголиков работают на нескольких работах. 7% признались, что не знают, чем себя занять вне работы.