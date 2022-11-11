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39 минут назад

Названы города России, где живёт больше всего трудоголиков

Сравни.ру

Треть россиян считают себя трудоголиками. Они регулярно перерабатывают, в том числе по выходным, а вне офиса их посещают тревожные мысли о работе.

Названы города России, где живёт больше всего трудоголиков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

19% россиян твёрдо уверены, что не трудоголики, примерно половина время от времени задумываются о своём отношении к работе. 33% диагностируют у себя трудоголизм. К таким выводам пришли эксперты Работа.ру, опросив 3 тысячи россиян. Результаты исследования публикует ТАСС.

Чаще всего называли себя трудоголиками жители:
  • Перми — 45%;
  • Нижнего Новгорода — 38%;
  • Новосибирска — 36%;
  • Челябинска — 32%;
  • Москвы — 31%;
  • Краснодара и Самары — 31%;
  • Санкт-Петербурга — 27%.
Среди причин считать себя трудоголиками самые популярные:
  • беспокойные мысли о работе в нерабочее время — 50%;
  • работа более восьми часов в день — 44%;
  • работа по выходным — 24%;
  • общение с коллегами по рабочим вопросам вне работы — 14%;
  • работа над несколькими проектами одновременно — 13%.

Ещё 13% тревожатся и нервничают, когда не работают. 12% не умеют расслабляться и отдыхать. У 9% нет хобби, не связанных с работой, а 8% трудоголиков работают на нескольких работах. 7% признались, что не знают, чем себя занять вне работы.

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