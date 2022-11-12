Тайны кладов Янтарного края

На территории Калининградской области в разные времена было спрятано множество кладов. И эти запрятанные сокровища не перестают будоражить умы местных жителей. А рассказы, связанные с кладами, передаются из поколения в поколение, становясь частью истории нашего края.

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Золотые сувениры и яма у обочины

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В Неманском округе находится маленький поселок Лесное, до 1946 года называемый Гросс Ленкенау.

Несмотря на свою компактность, там была лютеранская кирха, существовало около двадцати небольших ремесленных предприятий, пара ресторанов, несколько колониальных складов, действовали лесопильный завод и предприятие по производству известкового кирпича. Помимо этого, существовали филиал Райффайзен Банка, пара гостиниц, кабинет стоматолога, аптека, двухклассная школа и различные магазины.

Много лет проживающая в доме бывшего мясника женщина рассказала корреспонденту Kaskad.tv о том, что вскоре после окончания Великой Отечественной войны рядом с одним из домов поселка был найден кувшин с монетами. Как позже узнали местные жители, золотыми.

Эти монеты просто раздали жителям Лесного в качестве сувениров. Большинство людей даже не догадывались о реальной ценности этих блестящих иностранных монеток.

Спустя несколько дней после того, как монеты «разошлись» по домам поселка, местные власти совместно с сотрудниками милиции начали их изымать у жителей. Щедрость человека, обнаружившего клад, не понравилась властям, налаживающим жизнь на новой советской территории.

В 90-х годах, когда в Калининградскую область начали приезжать первые туристы из Германии, поселок Лесное посетила очередная группа пожилых немцев.

На утро, после отъезда туристов, рядом с тротуаром была обнаружена яма квадратной формы. Возможно, из земли был извлечен ящик или сундук. Что именно многие годы находилось в яме, остается лишь догадываться.

Клад Гере

Другая не менее интересная история о спрятанных ценностях связана с поселком Гастеллово Славского округа.

До войны Гросс Фридрихсдорф (Гастеллово) был центром епархии, в которую входило восемнадцать общин. Сельские жители активно занимались земледелием и животноводством.

В поселке существовали мельница, кузня, большая начальная школа и молокозавод Цюрхера, поставлявший свою продукцию не только в разные уголки региона, но и за её пределы. По вторникам там проходили ярмарки.

Регулярно проводились службы в лютеранской кирхе, построенной в 1903 году.

История с ценностями землевладельца Гере началась во время войны, когда Советские войска уже вступили в Восточную Пруссию, и на небе были отчетливо видны всполохи огня, сопровождаемые грохотом от взрывов.

Остарбайтер из Польши, прислуживающий местному землевладельцу по фамилии Гере, случайно увидел то, что запомнилось ему на всю жизнь. Гере закапывал в саду добро, «нажитое непосильным трудом».

Работник насчитал девять ящиков. Кроме того, землевладельцем была закопана эмалированная ванна, доверху заполненная ценностями.

Вскоре Гере загрузил свою менее ценную утварь в две телеги и вместе со своей женой и работником-поляком спешно покинул Гросс Фридрихсдорф (Гастеллово). В районе Хайлигенбайля (Мамоново) остарбайтер сбежал от своего хозяина.

Краевед Авенир Петрович Овсянов, не один год занимающий должность главного эксперта по поискам исторических и культурных ценностей администрации Калининградской области, рассказывал, что спустя двадцать лет после окончания войны гражданин Польши все же принял решение приехать в СССР и поведать о кладе Гере.

Но в закрытую для иностранцев Калининградскую область его не пустили. Находясь на советско-польской границе, бывший остарбайтер нарисовал схему, обозначив примерное место схрона.