В гостях у бабушки: 10 московских ресторанов с домашней кухней

В Москве нет трактира «У бабушки» (а зря: такой нейминг оценили бы как минимум фанаты сериала «Однажды в сказке»), но есть рестораны, где можно попробовать максимально домашнюю кухню. Ловите адреса, которые точно пригодятся, когда захочется котлетки с пюрешкой.

Фото: Super.ru Super.ru

Septa Wine & Bar

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Большая Филевская ул., 4

Обычно сюда ходят пить вино, но недавно шеф-повар Ярослав Иншаков запустил авторский сет «Воспоминания», который как раз про ностальгическую еду. Каждая подача сета вдохновлена детскими воспоминаниями о времени, проведенном в деревне у бабушки с дедушкой. Курники из печи стали референсом к пирогу из цесарки, а рыбалка с дедом — к палтусу с луковым соусом и муссом из картофеля. Кусты спелого крыжовника нашли отражение в сорбете, который подают в качестве антреме, а вареная кукуруза со сливочным маслом и солью превратилась в пре-десерт в виде мороженого. Сет подают как со специально подобранным винным пейрингом, так и без.

Mouflon и Babo

Староваганьковский пер., 19, стр. 7

Ресторан современной армянской кухни, в котором готовят традиционные блюда по рецептам мамы и бабушки ресторатора Степана Царукяна. Здесь можно попробовать армянские лепешки из тандыра, кисломолочный суп спас, тжвжик из бараньих потрошков, долму с телятиной и разнообразные шашлыки. К каждой позиции легко подобрать идеальное винное сопровождение. Рядом с рестораном расположился его дочерний проект Babo, что по-армянски значит «бабушка». Это современный армянский street-food в актуальном прочтении. В меню представлены фирменные хачапури, ламаджо, кебаб, шашлыки, а также национальный десерт гата. Из напитков можно попробовать ароматный чай, ягодный морс и традиционный кисломолочный напиток тан. Все блюда доступны для заказа с доставкой (от 5000 — за счет заведения).

«Цыцыла»

Минская ул., 2г, корп. 1

Семейный ресторан с домашней грузинской кухней рядом с Мосфильмовским прудом. Интерьер сделан в рустиковом стиле и сочетает в себе множество деталей, которые хочется рассматривать бесконечно. Одна из фишек заведения — веранды-беседки, работающие круглый год. Название ресторана переводится с грузинского как «цыпленок», и это нашло отражение в разделе меню. Без хачапури, хинкали, домашних закусок и мяса на огне также не обошлось. На десерт — фисташковая пахлава, которую подают с шариком орехового мороженого и свежими ягодами.

«Дэди»

Дмитрия Ульянова ул., 5

Еще один грузинский ресторан, название которого можно перевести примерно как «моя дорогая мамуля». Тот случай, когда всего одно емкое слово способно передать всю любовь, уважение и нежность к маме. В меню от шеф-повара Мамуки Боджгуа — блюда, приготовленные по семейным грузинским рецептам. Большая часть из них была с трепетом перенята как раз у мамы. На кухне используются правильные мегрельские и имеретинские сыры, которые делаются по старинным традициям специально для ресторана. А еще шеф лично привозит из Грузии аджику, специи, орехи, сванскую соль и кукурузную муку для мамалыги и эларджи.

Bamboo.Bar

Пресненская наб., 8, стр. 1

В Bamboo.Bar запустили коллекцию домашней гастрономии. Теперь шеф-повар Сергей Кожаков, помимо авторских позиций, готовит блюда, основанные на русских традиционных рецептах. На завтрак с 8:00 до 13:00 можно заказать творожную запеканку с соусом из хурмы, воздушную, как мы ели у бабушки в деревне, или маковый налистник с зернистым творогом и черничным соусом. На обед — наваристый борщ с телячьими щечками, пером зеленого лука, цельнозерновым хлебом собственного приготовления и, конечно, сметаной. На горячее предлагают гречку с томлеными телячьими щечками или бефстроганов из мраморной говядины с картофельным пюре.

«Океан»

Большая Дмитровка ул., , стр. 5

Помимо доступных по цене морепродуктов и вкусных рыбных блюд, в «Океане» предлагают попробовать домашнюю еду «аля любимая бабушка». Среди позиций, которые помогут ненадолго вернуться в детство, — наваристая рыбная солянка, запеченный волжский судак с заварным сырным кремом и фишстроганов с картофельным пюре и малосольным огурцом.

Гранд-кафе «Dr. Живаго»

Моховая ул., 15/1, стр. 1

Несмотря на богатые интерьеры и локацию напротив Кремля, в «Dr. Живаго» готовят душевные блюда традиционной русской кухни. Если хочется почувствовать себя в гостях у бабушки, берем вечную классику: котлеты, голубцы, макароны по-флотски. А уж какие здесь пирожки! Просите все и сразу: с грибами, капустой и яйцом, с курицей и грибами, с мясом, с яблоком, с брусникой. Каждый хорош по-своему.

«Хочу Пури»

Павелецкая пл., 3

И еще немного о Грузии. В «Хочу Пури» можно попробовать очень домашнее блюдо под названием «Патара-хинкали». Патара — это небольшая горная вершина в Грузии. Поэтому и хинкали на тарелке совсем маленькие, напоминающие мамины пельмешки. От устоявшихся традиций в ресторане не отходят: фарш прокручивают сами с добавлением грузинских специи и репчатого лука. Но главное, что тесто тоже свое, хенд-мейд.

«Беш Манты»

Рождественский б-р, д. 1