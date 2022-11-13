Гарвардские ученые создали трехмерный тур по пирамиде Хеопса

Увидеть устройство и убранство закрытой для туристов пирамиды Хеопса на плато Гиза теперь может каждый. Ученые из Гарварда создали 3D-модель культового сооружения, полностью оцифровав его коридоры, сообщается на сайте «Внутри Великой пирамиды».При виртуальной прогулке можно рассмотреть все детали внутреннего пространства Великой пирамиды, в частности древние рисунки на стенах. Для удобства специалисты сделали доступ к трехмерной экскурсии на пяти языках: английском, испанском, арабском, китайском и немецком.

Фото: Мир24 Мир24

Идея создать такой тур пришла к ученым после того, как власти Египта закрыли пирамиду для туристов.

Ранее сообщалось, что пирамиду Хеопса исследуют с помощью мюонов космических лучей. Это позволит заглянуть в пирамиду глубже, чем когда-либо удавалось, и создать подробную внутреннюю карту.