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1 час назад

Гарвардские ученые создали трехмерный тур по пирамиде Хеопса

Мир24

Увидеть устройство и убранство закрытой для туристов пирамиды Хеопса на плато Гиза теперь может каждый. Ученые из Гарварда создали 3D-модель культового сооружения, полностью оцифровав его коридоры, сообщается на сайте «Внутри Великой пирамиды».При виртуальной прогулке можно рассмотреть все детали внутреннего пространства Великой пирамиды, в частности древние рисунки на стенах. Для удобства специалисты сделали доступ к трехмерной экскурсии на пяти языках: английском, испанском, арабском, китайском и немецком.

Гарвардские ученые создали трехмерный тур по пирамиде Хеопса
Фото: Мир24Мир24

Идея создать такой тур пришла к ученым после того, как власти Египта закрыли пирамиду для туристов.

Ранее сообщалось, что пирамиду Хеопса исследуют с помощью мюонов космических лучей. Это позволит заглянуть в пирамиду глубже, чем когда-либо удавалось, и создать подробную внутреннюю карту.

Известно, что пирамида была построена в 26 веке до нашей эры. Процесс строительства занял примерно 27 лет. Пирамиду возвели из 2,3 млн каменных блоков общим весом в 6 миллионов тонн. На протяжении более 3800 лет это было самое высокое сооружение в мире.

Места,Гарвардский университет,
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