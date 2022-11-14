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2 часа назад

Где находится самое тихое место в мире и что оно делает с человеком: видео

Мира Маркина

Самое тихое место в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, расположилось в США, в штате Миннесота. Там, в лабораториях Орфилда находится безэховая камера, которая способна поглощать до 99.9% всех звуков. И, как бы не казалось на первый взгляд, продержаться в ней более 45 минут оказалось практически невозможным.

Дело в том, что в абсолютной тишине человеческий мозг начинает себя вести совершенно иначе. Говорят, что в этом месте спустя некоторое время человек начинает слышать ток собственной крови, биение своего сердца, наполнение легких. А урчание желудка кажется и вовсе ужасно громким.

Самый известный звук в кинематографе - видео

Основатель камеры Стивен Орфилд объяснял, что при отсутствии каких-либо звуков человек сам становится звуком. В абсолютной тишине становится трудно ориентироваться и человек способен даже потеряться в пространстве или, того хуже, вовсе сойти с ума. Орфилд также отметил, что если вам придется оказаться в подобном месте более, чем на 30 минут, лучше не подниматься со стула.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @etonuznoznat опубликовал видео, в котором подробнее рассказал об этом удивительном месте.

Ранее "Рамблер" показывал, как выглядит столица Катара с высоты птичьего полета.

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