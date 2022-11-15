Новогодняя эко-сказка: встречаемся вновь на Eco Friendly Fest

В декабре уже в третий раз пройдет Eco Friendly Fest – главный эко-фестиваль Москвы. Программа фестиваля создаст праздничную атмосферу для взрослых и детей и поможет усовершенствовать свои экопривычки. Предварительная регистрация уже доступна на сайте. Вход свободный!

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

Eco Friendly Fest — городской фестиваль по формированию экопривычек, цель которого – рассказать посетителям о тех инициативах и проектах, которые могут сделать повседневную жизнь экологичнее. История Eco Friendly Fest началась в 2021 году, и с тех пор фестивалю удалось объединить более 8 тысяч людей!

В этот раз Eco Friendly Fest состоится 3 и 4 декабря 2022 года, чтобы подарить всем новогоднее настроение и предвкушение праздника. Уже прошедшие события фестиваля показали, что Eco Friendly Fest – это отличный и популярный среди жителей Москвы вариант для семейного досуга на выходных – программа составлена таким образом, чтобы интересно было всем: как взрослым, так и самым юным посетителям.

Традиционно гости Eco Friendly Fest смогут познакомиться с продукцией экологичных и этичных брендов, посетить лекторий, где ведущие эксперты рассказывают о своем опыте работы над практиками устойчивого развития, насладиться произведениями в стиле треш-арт, а также принять участие в и таких экологических инициативах, как буккросинг, вещевой своп и сбор вторсырья. Посетители Eco Friendly Fest не понаслышке знакомы с эко-френдли образом жизни: cовместными усилиями за два дня прошедшего в сентябре фестиваля мы смогли собрать и отправить на переработку 340 кг отходов в виде пластика, стекла, бумаги и электронных устройств, найти новых владельцев для более 700 книг и подарить вторую жизнь 400 кг одежды!

предоставлено пресс-службой

Декабрьский Eco Friendly Fest также порадует разнообразными активностями с праздничной тематикой: приглашаем всех желающих поучаствовать в новогодних мастер-классах по декору, преобразить свои любимые вещи на апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» и пройти увлекательный эко-квест с приятными подарками!

Будем ждать вас, ваших друзей и близких, чтобы зарядиться «зеленой» энергией и поделиться новогодним настроением!

В качестве информационных партнеров фестиваля выступают независимая международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace, журнал «Экология России», проект +1Город, просветительский проект ШЭР, сетевое издание KUDAGO, газета Vegetarian, онлайн-журнал «Натур Продукт», журнал Yoga, интернет-портал masterjournal.ru, издание «Афиша Daily».

Генеральный информационный партнер — VK Клипы.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Место проведения: Москва, дизайн-завод Флакон.

Дата проведения: 3-4 декабря, 12:00 – 19:00.