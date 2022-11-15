Создан проект плавучего города в виде морской черепахи

Итальянская дизайн-студия Lazzarini представила свой новый проект. Специалисты разработали концепцию «зеленого» плавучего города в виде «тераяхты» в форме черепахи. В случае реализации он станет самым большим плавучим сооружением в мире, пишет Daily Mail.
Город получил название Pangoes в честь древнего суперконтинента Пангея. По предварительным подсчетам, на его территории длиной в 548,6 метров и шириной в 609,6 метров можно будет разместить 60 тысяч человек. В городе планируется отстроить развитую инфраструктуру, включая торговые центры и парки. Причем работать все должно исключительно на «зеленой» энергии, благодаря электродвигателям общей мощностью в 16,8 тысячи лошадиных сил и солнечным панелям.
На строительство «тераяхты» уйдет восемь лет. Реализация проекта обойдется в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 483,8 миллиарда рублей).
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