Создан проект плавучего города в виде морской черепахи

Город получил название Pangoes в честь древнего суперконтинента Пангея. По предварительным подсчетам, на его территории длиной в 548,6 метров и шириной в 609,6 метров можно будет разместить 60 тысяч человек. В городе планируется отстроить развитую инфраструктуру, включая торговые центры и парки. Причем работать все должно исключительно на «зеленой» энергии, благодаря электродвигателям общей мощностью в 16,8 тысячи лошадиных сил и солнечным панелям.