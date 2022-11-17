Названы регионы РФ с самым грязным и чистым воздухом

В Росприроднадзоре назвали российские регионы с самым загрязненным воздухом.

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По итогам 2021 года в ведомстве составили рейтинг территорий, наиболее опасных для дыхания из-за выбросов вредных веществ от автомобилей.

Ожидаемо, но особоенно сильно воздух загрязнен в Москве. Так, в столице за год автомобили выбрасывают в воздух 323 тысячи тонн опасных соединений.

Второе место по загрязненности от машин занимает Алтайский край, где за год природа получила от нас 288 тысяч тонн опасных соединений. А вот на третьем месте оказался Ставропольский край с показателем в 231 тысячу тонн загрязнений. Следующие регионы в списке - Московская область (208 тыс. тонн) и Красноярский край (187 тыс. тонн).

По всей России в 2021 году транспорт выбросил в воздух около 5 миллионов тон "грязи".

Менее всего воздух о машин загрязнен в Чукотском и Ненецком (1 тыс. тонн и 1,4 тыс. тонн соответственно.