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7 часов назад

В Британии предложили пожить в доме с горкой

Lenta.ru

В Британии недалеко от города Саутволд на продажу выставили двухэтажный дом, оснащенный крытой металлической горкой, позволяющей перемещаться между этажами. Об этом сообщает New York Post.

В Британии предложили пожить в доме с горкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нынешние хозяева попросили за объект 1,07 миллиона долларов (около 64,6 миллиона рублей). Горка встроена в пространство, похожее на шкаф, причем крытая ее часть декорирована зеленым «полом» и стенами, украшенными обоями с изображением голубого неба с облаками. Несмотря на наличие горки, в доме есть обычная лестница.

В здании обустроены четыре спальни, две ванных комнаты и дополнительный санузел, кухня, столовая, игровая комната и терраса. Интерьер выполнен преимущественно в белых, серых и коричневых тонах. Многие предметы выполнены из дерева.

Выйдя из кухни, можно попасть в сад. На участке также есть зоны для отдыха и гараж. Из некоторых окон открывается вид на море и пляж, которые находится в шаговой доступности.

В августе стало известно о том, что в США решили продать необычный дом, на территории которого расположен собственный парк аттракционов. Кроме того, особенностью объекта служит коллекция кукол и декоративных фигур, собранная владельцем.

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