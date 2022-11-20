В США призвали отнять у России остров Врангеля

В США призвали «вернуть» остров Врангеля — крупнейший остров в восточном секторе российской Арктики с уникальной флорой и фауной. Как заявил бывший член федеральной комиссии по исследованию Арктики Томас Дэнс, Россия удерживает эту «американскую территорию» с 1924 года и имеет там военную базу, что якобы представляет угрозу для американского суверенитета. По его словам, в начале 1990-х тогдашний сенатор Джо Байден уже занимался вопросом возможного перехода ряда арктических островов под юрисдикцию США. В Госдуме отреагировали на призыв Дэнса категорическим отказом отдавать остров в Чукотском море. «Лента.ру» — о том, чем интересен остров Врангеля и как 100 лет назад за него боролись Советская Россия, Великобритания, Канада и США.

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Во время Гражданской войны в России советской власти и белогвардейским правительствам было не до острова Врангеля, затерянного в Чукотском море. Этим воспользовались британцы, решившие забрать ценный клочок земли в состав своей империи. Канадский полярник Вильялмур Стефанссон в начале 1920-х снарядил на остров Врангеля несколько экспедиций, в которые вошли эскимосы-колонисты. По его замыслу, поселенцы должны были заняться промыслом и, что называется, пустить корни. Однако реализовать эти планы Стефанссону по разным причинам не удалось.

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Более-менее встав на ноги, советское правительство решило покончить с самоуправством иностранцев. 19 августа 1924 года, преодолев сопротивление льдов Чукотского моря, к острову Врангеля подошла канонерская лодка «Красный Октябрь», вышедшая из Владивостока с экспедицией под руководством гидрографа-геодезиста Бориса Давыдова. Советские моряки подняли на острове красный флаг, установили металлическую плиту с датой посещения, арестовали как браконьеров членов экспедиции Стефанссона — американцев, канадцев и эскимосов, конфисковали их орудия лова и добычу.

Одновременно американцы послали с Аляски паровую шхуну «Герман», команде которой было приказано забрать людей с острова и водрузить там флаг США. Льды не позволили выполнить эту задачу. Так остров Врангеля остался за СССР.

«Он был необитаем, недоступен»

Еще в XVII веке русские первопроходцы могли посещать остров, охотясь на моржей. Первые сведения о существовании земли к северу от Чукотки, впрочем, принесли чукчи в XVIII веке. А Михаил Ломоносов изобразил на карте Северного Ледовитого океана в районе острова Врангеля обширную сушу, неопределенно продолжавшуюся в сторону Америки и, возможно, сливавшуюся с ней.

В 1787 году на существование большого острова к северу от Чукотки указал гидрограф Гавриил Сарычев. Он считал, что чукчи зимой за одни сутки переезжают туда по льду на оленях. В 1823-м недалеко от острова побывал мореплаватель Фердинанд Врангель, возглавлявший экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири, но приблизиться к острову ему не позволили дрейфующие льды. Именно Врангель нанес на карту направление, в котором лежит остров, и оказался в своей работе наиболее точным среди всех исследователей того времени. В 1849 году на неизвестный клочок земли в Чукотском море наткнулся британский исследователь Генри Келлетт и, ничтоже сумняшеся, назвал его в честь самого себя. В дальнейшем это дало Великобритании основания претендовать на остров.

В 1866 году сюда высаживался Эдуард Дальман, а следом за ним — американский китобой Томас Лонг, плававший на шхуне «Нил». Он не догадывался, что остров уже открыли до него, и присвоил своей находке имя Врангеля, поскольку знал, что русский путешественник дал о нем наиболее точные сведения. В 1881-м вдоль берега ходили еще два американских судна. Капитан одного из них поднял на острове флаг США и переименовал его в Новую Колумбию. Название, впрочем, не прижилось.

С конца XIX века на остров Врангеля претендовали Великобритания и США, а в 1911 году свои претензии на него заявила Россия. Экспедиция ледокола «Вайгач» подняла на острове российский флаг, что не вызвало дипломатических возражений у других стран.

«В 1911 году остров Врангеля представлял собой поистине белое пятно, — уточнял в своей книге «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане, 1910-1915» врач и полярный исследователь Леонид Старокадомский, ходивший на «Вайгаче». — Он был необитаем, недоступен, почти совершенно неизвестен. Немногим удавалось подойти к берегам таинственной земли, затерявшейся в ледяных просторах. Путь к ней преграждали тяжелые, непроходимые льды».

Старокадомский видел на острове белых медведей и множество песцов — животные совершенно не боялись людей и подпускали их к себе на шесть-семь шагов.

В 1916 году правительство Российской империи вновь объявило, что остров Врангеля является российской территорией.

Пожалуй, главным иностранным энтузиастом освоения острова Врангеля можно считать канадца Стефанссона, который ходил по Чукотскому морю еще в составе экспедиции на бригантине «Карлук». 10 января 1914 года это бывшее китобойное судно было раздавлено льдом и затонуло в ста километрах к северо-востоку от острова Врангеля. Часть путешественников совершила поход к острову и пропала без вести, другая группа смогла добраться до цели пешком по льдам и даже отправила двух человек за помощью на Аляску. Несколько месяцев члены команды «Карлука» и участники экспедиции боролись за выживание. Многие умерли, остальных спасли лишь в сентябре 1914-го.

Несмотря на человеческие и финансовые потери, Стефанссон считал итоги экспедиции успешными. Он грезил идеей доказать способность американцев и европейцев постоянно жить в Арктике без какой-либо помощи извне.

Остров раздора

В начале 1920-х РСФСР могла отказаться от многих отдаленных территорий. Председатель советского правительства Владимир Ленин собирался сдать в концессию или даже продать Камчатку американцам, желавшим создать базу в Азии на случай войны с Японией. Всерьез рассматривался вопрос и о сдаче в аренду покрытых лесом районов Архангельской губернии: Ленин признавал, что самостоятельно Советская Россия просто не в состоянии освоить эти просторы. В общем, Стефанссон не без оснований считал, что в такой ситуации Москва даже не обратит внимание на переход острова Врангеля к Великобритании, доминионом которой тогда являлась Канада.

Осенью 1920 года Стефанссон заявил, что Канада должна предъявить права на остров Врангеля, а в 1921-м начал колонизацию острова, высадив группу поселенцев, среди которых была эскимоска Ада Блэкджек, нанявшаяся в экспедицию кухаркой и швеей. Участников авантюры Стефанссон заставил подписать прокламацию, которая провозглашала остров Врангеля владением Великобритании. Его инициатива привела к всеобщему переполоху. В Канаде сначала согласились с прокламацией, но вскоре поставили ценность острова под сомнение, а в Великобритании боялись поссориться из-за него с США.

Колонисты благополучно пережили первую зиму, но, оставшись без снабжения (нанятые Стефанссоном в 1922 году суда не могли пробиться к острову Врангеля из-за льдов), начали гибнуть один за другим. Самой живучей оказалась Блэкджек — она единственная дождалась спасения в августе 1923-го. Одновременно на остров прибыла новая партия колонистов.

В том же году Стефанссон пообещал сделать все возможное, чтобы приобрести остров Врангеля для США, если Великобритания откажется от своих прав на него. В Британской империи мнения разделились: МИД выступал против оккупации острова, военные — за.

Деятельность Стефанссона привела к интенсивным контактам между советскими и британскими дипломатами, параллельно возник территориальный спор между Канадой и США. В конце концов британский МИД выпустил официальное заявление о том, что Лондон не претендует на остров Врангеля. Отсутствие серьезного интереса к острову продемонстрировали и США. После этого Москва предприняла шаги по закреплению за собой территории в Чукотском море.

Выполнение задачи было возложено на Гидрографическую экспедицию Дальнего Востока. Борис Давыдов еще в 1910 году командовал ледокольным пароходом «Таймыр», описал берега Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до Колымы, а также восточный берег Камчатки и Охотского моря. Канонерская лодка «Красный Октябрь», переделанная из ледокола «Надежный», представлялась подходящим судном для борьбы со льдами. Она вышла из Владивостока 20 июля 1924-го, а после выполнения миссии на острове Врангеля отправилась к чукотскому побережью.

«Плавание через льды пролива Лонга оказалось тяжелым, — отмечал в своей книге «Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов» советский океанолог Николай Зубов. — Льдами было погнуто несколько шпангоутов и сворочен руль. Ввиду недостатка угля решили переждать у мыса ОттоОтто Шмидта неблагоприятные северо-западные ветры, прижимавшие льды к Чукотскому полуострову. Однако ледовая обстановка не улучшалась. Начали готовиться к зимовке и 25 сентября прекратили пары в последнем котле. И как раз в этот день на "Красном Октябре" почувствовали зыбь — верный признак близости больших пространств свободного от льдов моря. К 27 сентября вновь собрали машину, развели пары, и "Красный Октябрь" стал продвигаться к Берингову проливу. 30 сентября у мыса Дежнева снова уперлись во льды. 3 октября льды несколько развело, и судну удалось пройти к поселку Уэлен».

Здесь члены команды разобрали и перенесли на судно корпус конфискованной в 1923 году американской шхуны и закупленный у чукчей плавник, а у поста Дежнева погрузили около 25 тонн угля. 6 октября с оставшимся 21 пудом угля, которого хватило бы только на 25 минут хода, «Красный Октябрь» вошел в бухту Провидения. 29 октября 1924-го ледокол вернулся во Владивосток. Несостоявшиеся колонисты острова из экспедиции Стефанссона после советско-американских переговоров прибыли на Аляску через Китай.

Название острова для того периода звучало слишком неоднозначно. Непосвященные могли ассоциировать его с белым генералом Петром Врангелем, одним из лидеров русской военной эмиграции, не смирившимся с поражением в Гражданской войне и готовившим новые операции для борьбы с СССР из-за рубежа. Представители советской науки хотели переименовать остров Врангеля в остров Давыдова, однако сам исследователь морей, водрузивший там советский флаг, воспротивился такой идее.

Роддом белых медведей

Во время плавания, в которое Давыдов отправился больным, он еще сильнее подорвал свое здоровье. По возвращении он простудился в Ленинграде на одном из своих отчетных докладов об экспедиции и после продолжительной болезни 30 сентября 1925 года скончался в возрасте 42 лет. В некрологе, помещенном в советской печати, Давыдова назвали видным работником Красного флота, который известен всему миру как начальник успешно закончившейся советской экспедиции на остров Врангеля.

Стефанссон после краха своих замыслов переключился на Австралию и покорял тамошние пустыни. Во время Второй мировой войны он обучал американских военных выживать в арктических условиях, активно занимался литературной деятельностью. Он дожил до глубокой старости и умер в 1962 году.

СССР окончательно закрепил за собой остров Врангеля в 1926 году, когда специальным декретом ЦИК были определены западная и восточная границы Советской Арктики. Чтобы вопросов о территориальной принадлежности острова в будущем больше не возникало, его решили заселить. В том же году пароход «Ставрополь» доставил на остров Врангеля людей и снаряжение для создания на южном берегу первого советского поселка Ушаковское — по фамилии первого начальника острова Георгия Ушакова, который впоследствии прославился изучением Северной Земли. Он привез с собой несколько семей чукчей, в результате чего население острова составило около 60 человек. Там построили гидрометеорологическую станцию и пограничную заставу, некоторое время спустя — военную базу с аэродромом. Вскоре в 30 километрах основали второй поселок Звездный.

В 1953 году, по свидетельству полярника Старокадомского, остров Врангеля представлял собой «обжитое и населенное место, один из форпостов советской культуры на Крайнем Севере» с развитым промысловым хозяйством. Здесь работали зоологи, ботаники, почвоведы и другие специалисты. Среди представителей науки остров приобрел известность как «роддом белых медведей»: около 300 самок ежегодно приносили тут потомство. Также на острове Врангеля есть лежбища моржей, стада овцебыков, гнездится белый гусь и другие птицы. Постановлением Совета министров РСФСР в 1976 году остров Врангеля, остров Геральда и окружающие их акватории были объявлены государственным заповедником.

В 1984 году постоянное население поселка Ушаковское составляло 180 человек. Географическое общество проводило на острове различные исследования. После распада СССР, однако, финансирование проекта прекратилось, и люди стали покидать остров. В 1997-м власти решили переселить оставшихся жителей на мыс Отто Шмидта. Так завершилась история советского освоения острова Врангеля в Чукотском море.