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3 часа назад

Москвичи описали способ прокладки тоннеля первой линии метро

Мослента

Способ так называемой открытой прокладки тоннеля первой линии московского метро описали жители столицы в Telegram-канале «О Москве с любовью».

Москвичи описали способ прокладки тоннеля первой линии метро
Фото: МослентаМослента

«Сначала строители вырывали котлован, укрепляли его со всех сторон бетоном, делали сверху крышу и засыпали все обратно грунтом», — говорится в сообщении.

Как отметили администраторы канала, в результате этих работ получался бетонный коридор, в котором потом укладывали пути, превращая его в тоннель столичного метро.

Ранее был раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро. Сейчас сооружение не используется по назначению.

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