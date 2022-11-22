СМИ: в Лондоне обнаружили остатки средневековой стены

Находка была сделана в ходе геотехнических буровых работ во Дворе канцлера, расположенном рядом с залом заседаний Палаты лордов. Специалисты из Музея археологии Лондона (Mola), занимающиеся реставрацией исторического здания с лета этого года, потратили почти 5 тыс. часов на исследование 160 помещений, пробурив отверстия глубиной до 70 м, чтобы добраться до подземных этажей дворца. В результате под Двором канцлера были обнаружены руины стены из кентского известняка - темно-серого камня, использовавшегося при строительстве таких лондонских памятников, как Тауэр и Вестминстерское аббатство. Специалисты считают, что стена была возведена во время правления английского короля Эдуарда I (1272-1307), при котором парламент стал постоянным органом власти в стране.