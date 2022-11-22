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1 час назад

СМИ: в Лондоне под зданием парламента обнаружили остатки средневековой стены

ТАСС

Археологи обнаружили под зданием Вестминстерского дворца, в котором заседает британский парламент, следы средневековых укреплений. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mail.

СМИ: в Лондоне обнаружили остатки средневековой стены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Находка была сделана в ходе геотехнических буровых работ во Дворе канцлера, расположенном рядом с залом заседаний Палаты лордов. Специалисты из Музея археологии Лондона (Mola), занимающиеся реставрацией исторического здания с лета этого года, потратили почти 5 тыс. часов на исследование 160 помещений, пробурив отверстия глубиной до 70 м, чтобы добраться до подземных этажей дворца. В результате под Двором канцлера были обнаружены руины стены из кентского известняка - темно-серого камня, использовавшегося при строительстве таких лондонских памятников, как Тауэр и Вестминстерское аббатство. Специалисты считают, что стена была возведена во время правления английского короля Эдуарда I (1272-1307), при котором парламент стал постоянным органом власти в стране.

По их мнению, раскопанный фрагмент входил в состав знаменитых средневековых укреплений на берегу реки Темзы. Следы деревянных конструкций, предположительно относившихся к этому памятнику, были обнаружены на территории дворца еще в 2015 году.

"Мы давно установили, что укрепления находились на этом месте, и ожидали обнаружить их следы в ходе буровых работ во Дворе канцлера", - заявил представитель группы исследователей Mola Роланд Тиллиер.

Спикеры обеих палат парламента подчеркнули важность находки и необходимость сохранения исторического наследия Вестминстера.

Места,Парламент Великобритании,
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