Готовимся к Новому году на Eco Friendly Fest

Эко-лекторий, новогодние мастер-классы, виртуальные хищники, подарки и не только – фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest приглашает всех зарядиться предпраздничной атмосферой 3 и 4 декабря. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Близится пора предновогодней суеты, и уже через месяц все мы будем готовиться к главному празднику года. На эко-маркете фестиваля каждый сможет найти подарки, которые еще долго будут радовать ваших близких: свою продукцию представят бренды теплой и долговечной одежды и украшений, производители предметов интерьера и декора для дома, органических продуктов, натуральной косметики и экологичных средств для ухода.

В декабре «зеленый» лекторий Eco Friendly Fest откроется с новой насыщенной программой по наиболее актуальным вопросам экологической повестки России. Аида Леванова, экоредактор проекта «ШЭР», объяснит гостям, как вести экологичный образ жизни в городе, а также представит на фестивале свою новую книгу «Гринструкция». С лекцией «Гринвошинг. Хроники корпоративных экогрехов» выступит Олеся Кужель, директор Движения за экологию «Друзья окружающего мира (ДОМ)». О феномене Байкала и угрозах, нависших над уникальным озером, расскажет Ирина Суворова, эксперт туристической компании RASSVET.

Представители Всемирного фонда дикой природы Ульяна Николаева и Дарья Буянова познакомят посетителей фестиваля с главными заповедями ответственного туриста и трендами экотуризма в России. В рамках лекции «Экоблогинг – профессия будущего и настоящего» экоблогер Мария Сморыгина на личном примере покажет, как вдохновлять людей на эко-изменения, формировать комьюнити и повышать культуру раздельного сбора отходов. Партнер Eco Friendly Fest, компания Собиратор, представит слушателям лекцию «Экологичный дом: экопривычки в быту».

Помимо традиционных зон буккросинга, свопа и станции приема вторсырья, гостей эко-фестиваля будут ждать разнообразные активности от организаторов и партнеров. На апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» вы сможете подарить надоевшим или устаревшим вещам новую жизнь, под чутким руководством мастера превратив их в новый сногсшибательный наряд на Новый год. На квесте от Собиратора участникам предстоит пройти три разные станции проверки своих знаний в области экологии и получить в подарок увлекательную эко-игру. В зоне мастер-классов вы сможете проверить еще и свою креативность – создайте своими руками новогодний экодекор, елочное украшение или открытку!

На Eco Friendly Fest вы встретите информационных представителей российского отделения Greenpeace, которые в рамках проекта «Прямой диалог» с удовольствием расскажут больше о природоохранной работе и противопожарном проекте организации, а также проведут игру «Загаси всех» для взрослых и юных гостей фестиваля. Благодаря очкам виртуальной реальности, каждый посетитель сможет в считаные секунды оказаться в далекой заснеженной Арктике или очутиться на дне океана среди всего многообразия его обитателей. Для самых маленьких посетителей подготовлен тематический аквагрим.

Всемирный фонд дикой природы вновь порадует нас знакомством с грациозными хищниками! Фонд установит специальные AR-метки: при наведении на них камеры рядом появятся снежный барс и тигр. С этими редкими видами животных России гости смогут легко и безопасно сфотографироваться – они точно не укусят.

Информационными партнерами фестиваля стали независимая международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, журнал «Экология России», просветительский проект ШЭР, газета Vegetarian, интернет-портал «Рамблер», НИА «Экология», журнал РГО «Вокруг Света», проект +1Город, сетевое издание KUDAGO, онлайн-журнал «Натур Продукт», Yoga Journal, интернет-портал Masterjournal.ru, издание «Афиша Daily» и журнал Psychologies. Генеральный инфопартнер — VK Клипы и VK Видео.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Место проведения: Москва, дизайн-завод Флакон.

Дата проведения: 3 4 декабря, 12:00 19:00.