В Калининграде москвич открыл бордель под видом отеля

В Калининграде москвич Николай Сапин открыл в историческом центре города «отель», который на самом деле оказался борделем. Об этом сообщает Mash.

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Оказалось, что, помимо комнаты в отеле «Бэсэдэр», что на иврите означает «все в порядке», можно заказать еще и девушку.

Об опциях отеля на сайте ничего не сказано, однако в отзывах много хвалебных реакций от проезжающих через Калининград мужчин: «Это не отель, а дом любви», «Множество красивых девчонок» и другие.

При этом есть и разоблачающие отзывы: «Это бордель! На ресепшене вас встретит девушка в шортах, да и вообще девушек в мини-юбках здесь много» или «Потушенный свет, на диванах сидят девушки с пониженной социальной ответственностью».

Малым бизнесом заинтересовалась полиция. Согласно отзывам, у Сапина есть еще почасовые отели и клубы с эротическими шоу в столице и Подмосковье.