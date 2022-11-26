В каких странах до сих пор есть смертная казнь

Раньше смертная казнь применялась практически во всем мире, но за последние десятилетия многие страны отошли от этого вида наказания. Сегодня смертные приговоры выносятся в 53 странах мира. При этом методики различны: поражение электрическим током, обезглавливание, повешение, расстрел и смертельная инъекция. "Рамблер" расскажет, в каких странах сохранилась смертная казнь.

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ТОП-11 стран по числу применения смертной казни

1. Китай

2.Иран

3. Саудовская Аравия

4. Ирак

5. Вьетнам

6. Северная Корея

7. Пакистан

8. Египет

9. Сомали

10. США

В 2021 году из 108 независимых государств, которые входят в ООН, полностью отменили смертную казнь. Семь государств ввели запрет на применение смертной казни за обычные преступления, при этом сохранив смертную казнь для военных преступлений.

При этом 27 стран не выполняют смертную казнь, хотя она присутствует в законодательстве этих стран. А 53 страны все еще выносят смертные приговоры и приводят их в исполнение.