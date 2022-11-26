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2 часа назад

В каких странах до сих пор есть смертная казнь

Даша Краснова

Раньше смертная казнь применялась практически во всем мире, но за последние десятилетия многие страны отошли от этого вида наказания. Сегодня смертные приговоры выносятся в 53 странах мира. При этом методики различны: поражение электрическим током, обезглавливание, повешение, расстрел и смертельная инъекция. "Рамблер" расскажет, в каких странах сохранилась смертная казнь.

В каких странах до сих пор есть смертная казнь
Фото: unsplashunsplash

ТОП-11 стран по числу применения смертной казни

1. Китай

2.Иран

3. Саудовская Аравия

4. Ирак

5. Вьетнам

6. Северная Корея

7. Пакистан

8. Египет

9. Сомали

10. США

Чем известна камчатская «долина смерти»

В 2021 году из 108 независимых государств, которые входят в ООН, полностью отменили смертную казнь. Семь государств ввели запрет на применение смертной казни за обычные преступления, при этом сохранив смертную казнь для военных преступлений.

При этом 27 стран не выполняют смертную казнь, хотя она присутствует в законодательстве этих стран. А 53 страны все еще выносят смертные приговоры и приводят их в исполнение.

Кстати, из ближайших стран смертная казнь разрешена в Беларуси, а недавно президент Александр Лукашенко подписал изменения в Уголовный кодекс республики. По новому закону к смертной казни может быть приговорен человек, совершивший покушение на теракт.

Места,Александр Лукашенко,ООН,
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