Памятник бездомным собакам появился в Тбилиси

Три друга – одна судьба. В одном из парков Тбилиси появилась необычная скульптурная композиция под названием «А где же наше место». Ее герои – бездомные собаки. В столице Грузии последнее время резко возросло число брошенных животных. Обратить внимание общественности на проблему решил автор инсталляции, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Фото: Мир24 Мир24

Вот они – герои композиции Гелы Патиашвили – три собаки, у которых нет хозяина, а значит, крова, заботы и еды. Приходится ежедневно бороться за существование. Пес, который гуляет сам по себе – это не так уж и хорошо. А ответ на вопрос, от чего бывает собака кусачей, знают все.

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«Я в этом сквере часто гуляю по утрам. И вижу, как в поисках пищи куда-то бегут собаки. Иногда их бывает много. Часто они злые. И когда вдруг люди их зовут, чтобы чем- то накормить, то у них сразу становятся такие добрые глаза. Они меняются в одно мгновение. Моя композиция должна обратить внимание на проблему», – рассказал автор композиции Гела Патиашвили.

Чип желтого цвета на ухе – это признак того, что собака бродячая. Сколько их в городе, точно не знает никто. В холодное время года животным прокормиться и выжить сложнее.

«Я встречаю в городе очень много брошенных породистых собак. Люди берут их, словно это игрушка. А когда собака вырастает и надоедает, ее выставляют на улицу. Вывозят за черту города и там бросают, обрекая на гибель», – рассказала жительница Тбилиси Тата Сахелашвили.

У Елены Николейшвили с собой всегда есть корм и витамины для собак. Любовь к животным у нее с детства. Кошки и собаки в доме были всегда. По дороге в школу своими завтраками подкармливала уличных животных. С тех пор носит в сумке сухие пайки.

«У меня большой кулек есть в машине. Когда выхожу, то пересыпаю порцию. Езжу по окраинам, заброшенным местам. Там особенно много голодных собак – на бывших заводах, фабриках. Кстати, нужно осторожно начинать общение. Войти в доверие. Лучше походить в приют для бездомных животных. Собаки хорошо знают психологию человека и чувствуют искренность», – рассказала жительница Тбилиси Елена Николейшвили.