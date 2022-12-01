Eco Friendly Fest – зима начинается с новых экопривычек

Декабрьский Eco Friendly Fest – это праздничная сказка, на которой никто не останется без хорошего настроения. Фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest, который понравится и взрослым, и детям, пройдет 3 и 4 декабря в пространстве дизайн-завода Флакон. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Идеальный подарок на Новый год для близкого человека или себя – вот что каждый гость фестиваля сможет найти на эко-маркете Eco Friendly Fest! Свою продукцию и тематические зимние коллекции представят молодые бренды и крафтовые мастера, которые организовали свое производство с заботой об экологии и здоровье своих покупателей.

Совместно с «Собиратором» Eco Friendly Fest снова организует пункт приемки вторсырья. 3 и 4 декабря вы сможете сдать на переработку крупные и мелкие фракции отходов: пэт-бутылки от напитков, алюминиевые банки, стеклотару, бумагу и тонкий картон, электротехнику, твердый полипропилен 5 (РР), твердый полиэтилен ПНД и ПВД, полиэтиленовые пакеты и пленку, пластиковые карты, зубные щетки, крышечки, батарейки, винные пробки, мелкую электронику, блистеры от таблеток, чеки, «желтки» от киндер-сюрпризов, контейнеры от линз и электронные сигареты. Давайте все вместе сделаем новогодний подарок нашей планете и поможем ей дышать свободней!

На этих выходных каждый сможет стать участником новогодних мастер-классов и своими руками создать уникальное и экологичное украшение для своего дома. Приглашаем наших гостей попробовать себя в роли творца и изготовить интерьерный подвес и рождественский венок из природных материалов, елочные украшения и открытки из бумаги ручного литья или целую зимнюю композицию в экологичной технике без флористической губки. А еще свою апсайкл-станцию на фестивале представит фонд «Второе дыхание» – подарите надоевшим или устаревшим вещам новую жизнь при помощи бусин, лент, фурнитуры, печатей, термопресса и магии рук!

Пресс-служба

Быть эко-френдли – это очень выгодно, и гости Eco Friendly Fest узнают это на своем опыте. Примите участие в квесте от «Собиратора» и получите в подарок экологичную настольную игру от издательства игр iPLAY. А если сдать разонравившуюся или надоевшую одежду в пункте РЕБОКС, то можно получить бонусные баллы на счет в приложении +1Город.

Меньше мусора – больше красивых, душевных вещей! Если у вас дома лежат старые бусы, пуговицы или клубки ниток, свитер, который можно распустить, или платье, с которого можно срезать бусинки и пайетки – принесите их с собой на фестиваль 4 декабря и получите милый памятный сувенир от мастера апсайкла! Бренд натуральной твердой косметики Greena Avocadova также примет в дар старые джинсы для пошива стильных шопперов и обменяет их на приятный подарок.

Традиционно Eco Friendly Fest представит выставку треш-арт работ от российского художника Ивана Замеса. В этот раз к нему присоединится туристическая компания RASSVET, выступающая за сохранение природы, поддержку местных сообществ и эко-просвещение. Вместе с представителями компании гости фестиваля будут создавать картину из пластиковых крышечек, и каждый сможет внести свой вклад в искусство утилизации мусора!

Информационными партнерами фестиваля стали независимая международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, журнал «Экология России», просветительский проект ШЭР, газета Vegetarian, интернет-портал «Рамблер», НИА «Экология», журнал РГО «Вокруг Света», проект +1Город, сетевое издание KUDAGO, онлайн-журнал «Натур Продукт», Yoga Journal, интернет-портал Masterjournal.ru и издание «Афиша Daily». Генеральный инфопартнер — VK Клипы и VK Видео.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля: ecofriendlyfest.ru.

Место проведения: Москва, дизайн-завод Флакон.

Дата проведения: 3 4 декабря, 12:00 19:00.