Известная актриса назвала продуманную особенность Москвы

«Я человек мира и всегда такой была. Не хотелось бы разделять людей на жителей разных городов с позиции снобизма. Я этого не приемлю. Но любить свой родной город, даже если уже 30 лет живешь в Москве, и говорить, что ты пермский или нижегородский, мне кажется, здорово. Человек должен помнить и уважать свои корни», — подчеркнула она.