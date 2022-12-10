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1 час назад

Немецкий город, в котором запретили автомобили: видео

Стелла Шмель

Жители района Фаубан в городе Фрайбург по общественному договору решили не пользоваться автомобилями.

Фрайбург находится на юго-западе Германии, в городе проживает чуть более 5 тысяч человек.

Большинство жителей района Фаубан пересели на самокаты и велосипеды, также добраться до нужной точки можно на трамвае, который связывает весь город.

Для тех, кто все же не смог отказаться от личного автомобиля, внутри города предусмотрены специальные парковочные места, аренда которых стоит довольно дорого.

Голландская деревня, в которой каждый житель страдает от слабоумия

Подробнее о том, как живут в городе без автомобилей, смотрите в видео.

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