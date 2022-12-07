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39 минут назад

Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей

Газета.Ruиещё 3

Государственный Эрмитаж в 2022 году купил произведений искусства для своей коллекции на сумму 63 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора учреждения культуры Михаила Пиотровского.

Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из них 8 млн руб. поступило из госбюджета, а 55 млн руб. составили пожертвования. В частности, уточнил Пиотровский, в числе приобретений оказался портрет Александра III. «Мы посмотрим, где он будет. Его всюду не хватает... Это громадный портрет», — рассказал Пиотровский.

Всего в коллекции Эрмитажа около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Ранее Пиотровский заявил, что после пандемии аудитория Эрмитажа помолодела. По его словам, около 50-60% посетителей музея сейчас моложе 35 лет.

Места,Михаил Пиотровский,Эрмитаж,
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