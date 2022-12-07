Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 млн рублей

Государственный Эрмитаж в 2022 году купил произведений искусства для своей коллекции на сумму 63 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора учреждения культуры Михаила Пиотровского.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Из них 8 млн руб. поступило из госбюджета, а 55 млн руб. составили пожертвования. В частности, уточнил Пиотровский, в числе приобретений оказался портрет Александра III. «Мы посмотрим, где он будет. Его всюду не хватает... Это громадный портрет», — рассказал Пиотровский.

Всего в коллекции Эрмитажа около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.