Путешественница оценила бани в одном из российских городов

«Несколько лет назад час пребывания в бане на компанию обходился в 400 рублей, а бутылка пенного под это веселье — в 50 рублей. В Москве за эту сумму можно только кофе с булочкой купить, и то, если повезет», — поделилась туристка из Москвы.