Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Путешественница оценила бани в одном из российских городов

Мослента

Бани в одном из российских городов — Тамбове — оценила путешественница Анастасия. В беседе с «Мослентой» она отметила, что тамбовские бани заслуживают отдельного внимания.

Путешественница оценила бани в одном из российских городов
Фото: МослентаМослента

«Несколько лет назад час пребывания в бане на компанию обходился в 400 рублей, а бутылка пенного под это веселье — в 50 рублей. В Москве за эту сумму можно только кофе с булочкой купить, и то, если повезет», — поделилась туристка из Москвы.

Ранее об опасности встречи Нового года в бане россиян предупредила врач-кардиолог Асият Хачирова. Специалист отметила, что этот способ отметить праздник может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже привести к инфарктам или инсультам.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители