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1 час назад

Останкинскую телебашню изначально планировали построить в районе Черемушки

Мои Черемушки

Останкинская телебашня могла бы изначально появиться в районе Черемушки, если бы история сложилась по-другому. Об этом пишет группа «ВКонтакте» программы благоустройства Москвы «Мой район».

Останкинскую телебашню изначально планировали построить в районе Черемушки
Фото: Мои ЧеремушкиМои Черемушки

Как говорится в сообщении, в середине 50-х новый телецентр планировалось строить вовсе не в Останкине, а в Черёмушках, неподалеку от квартала первых хрущевок (сейчас это Академический район).

Скорее всего стройку хотели развернуть в окрестностях улицы Шверника — неслучайно с 1958 по 1971 год она называлась улицей Телевидения. К сожалению, грандиозным планам не дано было сбыться. Оказалось, что почва Черёмушек непригодна для столь массивного сооружения, да и близость к аэропорту Внуково сыграла свою роль. «В результате проект телецентра перенесли в Останкино — земельный участок там подходил по техническим требованиям», — говорится в сообщении.

Места,Международный аэропорт Внуково,
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