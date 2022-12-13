8 января «ПЕЛАГЕЯ» выступит с Рождественским концертом

«Пелагея - певица от бога.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Такие люди рождаются крайне редко,

но находят себя очень рано, и всю жизнь,

с самого раннего детства освещают своим даром целые эпохи».

(СМИ о Пелагее)

Идеальное завершение Рождественских каникул!

Праздничный Рождественский концерт этно-рок группы «ПЕЛАГЕЯ» - традиция, которую давно знают поклонники и ждут этот особенный концерт.

Большая, богатая по своему эмоциональному наполнению программа: русские, казачьи песни в рок-обработки, авторские хиты в стиле русского фолк-рока - весь путь человеческого Духа – от радости, благости до драйва, принятия Законов Бытия и надежды на лучшие времена.

Пелагея со своими «братьями» из группы много лет собирают по всей стране аншлаги в самых больших залах. Участвуют во всех самых крупных рок и фолк фестивалях в качестве хэдлайнеров.

В прочтении этно-рок группы «ПЕЛАГЕЯ» русский фолк-рок звучит модно и продвинуто – потому это всегда фидбек от зрителя – невозможно спокойно усидеть на месте

Кроме известного всей стране уникального голоса, признанному всеми профессионалами вокальному мастерству, очень русскому обаянию этой девушки, Пелагея - пример сильной и талантливой личности, добившейся успеха без каких бы то ни было поддержки спонсоров и продюсеров, оставшись верной себе и изначально выбранному пути.

Она посвятила свою жизнь популяризации старых незаслуженно забытых песен, и, как настоящая Принцесса русского фолк-рока, возвращает зрителям радость от встречи с ними, своими корнями, а молодым – еще и гордость за принадлежность к великой культуре. Потому что музыка у этой команды получается искренняя и стильная и очень круто сделанная!

Хорошая идея: отметить Рождество в кругу семьи и прийти на концерт петь песни хором большой дружной компанией, плакать и смеяться и наполнится надеждой и уверенностью в завтрашнем дне – в том, что все у нас с вами будет хорошо!

Адрес: Москва, Партийный пер 1, к.6 (м. Серпуховская, Павелецкая)

Начало в 20:00