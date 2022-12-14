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29 минут назад

Корабли на Байкале погрязли в ледяной ловушке: завораживающее видео

Диана Товсепова

В соцсетях шумно обсуждают завораживающие кадры с озера Байкал, где из-за шторма корабли попали в "ледяную ловушку".

Очевидцы рассказывают о том, что сильный ветер сносит заборы и срывает крыши с турбаз. Сообщается, что порывы ветра достигают до 31-36 метров в секунду. Движение паромов из-за непогоды приостановлена, переправа на Ольхон не работает.

Огромные суда оказались полностью покрыты льдом, а кадры быстро разошлись по сети:

"Видео завораживает... как в кино", "До мурашек", "И время будто остановилось", - комментируют пользователи.

Смотрите видео, чтобы прочувствовать атмосферу ледяного мира на Байкале.

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