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1 час назад

Приморцы нашли следы огромного тигра на берегу моря

Primpress

«Раньше такого не было», - отмечают местные жители

Приморцы нашли следы огромного тигра на берегу моря
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Крупный тигр гуляет в одном из приморских поселков, сообщает PRIMPRESS. В телеграм-канале Svodka25 было опубликовано видео, снятое местными жителями. По их словам, речь идет о поселке Дунай. Краснокнижный хищник отметился на пляже в бухте Пресной.

Автор видео показывает следы тигра и обращает внимание на то, что они огромные. Для сравнения мужчина ставит рядом свою ногу, отмечая, что носит обувь 43-го размера.

Кадр из видео

По словам жителей поселка, раньше хищники сюда не наведывались.

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