Приморцы нашли следы огромного тигра на берегу моря

«Раньше такого не было», - отмечают местные жители

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Крупный тигр гуляет в одном из приморских поселков, сообщает PRIMPRESS. В телеграм-канале Svodka25 было опубликовано видео, снятое местными жителями. По их словам, речь идет о поселке Дунай. Краснокнижный хищник отметился на пляже в бухте Пресной.

Автор видео показывает следы тигра и обращает внимание на то, что они огромные. Для сравнения мужчина ставит рядом свою ногу, отмечая, что носит обувь 43-го размера.

Кадр из видео