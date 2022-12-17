Известный актер назвал Москву театральной столицей мира

«Я вообще считаю, что Москва — театральная столица мира. Если кино — это Голливуд, то театр — это Москва. Я многое посмотрел по миру, с гастролями мы объездили много стран. И я точно могу сказать, что театр мы делаем лучше, чем кто бы то ни было. Это заложено в нашей национальной культуре. А русский зритель — лучший зритель в театре», — высказался артист.