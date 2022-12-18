Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина

Ценителей крепкого алкоголя по всей Швейцарии вот уже третий день как тревожит невероятная кража на Боденском озере. Неизвестные украли со дна водоёма 800-килограммовый металлический шар, в котором хранились 230 литров редкого джина Lake Constance. Этот уникальный напиток на сто дней погружают на дно водоёма. Там он настаивается — по словам производителя, это придаёт ему особый аромат. Но теперь им наслаждаются воры.

По данным местной газеты, тяжеленная ёмкость с алкоголем была прикована к бетонной плите на глубине 23 метров. Как будто и без этого её было так просто украсть. Управляющий директор компании Ginial, которая производит джин, считает, что кражу провернули настоящие профессионалы.

«Для нас непостижимо, что такое происходит, и есть такие наглые люди, которые делают такие вещи», — посетовал представитель компании.

Розничная цена уникальной партии составляет около 40 000 франков, то есть около €40 500. Пикантность ситуации придаёт то, что большую часть из 395 бутылок, которые хранились на дне Боденского озера, продали по предзаказу. Вот только даже этикетки на бутылки налепить не успели. А к каждой бутылке ещё должна была прилагаться коллекционная брендовая сумка…

Груз должны были поднять со дна 7 декабря. Компания арендовала плавучий кран и послала водолаза открепить сферу и прицепить её к стреле крана. Вот тут-то и выяснилось, что весь джин пропал. Сколько бы водолазы ни ныряли и ни пытались найти сферу с алкоголем, их попытки были тщетны.