Необычное явление заметили в подмосковном небе

В подмосковном небе заметили необычное природное явление — световые столбы. Их фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Вертикальные полоски света, тянущиеся от земли к небу, заметили в Дмитровском районе.

Фото: Мослента Мослента

«Новогодний подарок природы», «Красота», «Класс!» — прокомментировали фото пользователи сети. Кто-то при взгляде на снимки в шутку предположил, что на Землю прилетели инопланетяне.

Световые столбы образуются благодаря кристаллам льда, появляющимся в воздухе в холодное время года, пояснили в сообществе.