Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
3 часа назад

Необычное природное явление заметили в подмосковном небе

Мослента

В подмосковном небе заметили необычное природное явление — световые столбы. Их фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Вертикальные полоски света, тянущиеся от земли к небу, заметили в Дмитровском районе.

Необычное явление заметили в подмосковном небе
Фото: МослентаМослента

«Новогодний подарок природы», «Красота», «Класс!» — прокомментировали фото пользователи сети. Кто-то при взгляде на снимки в шутку предположил, что на Землю прилетели инопланетяне.

Световые столбы образуются благодаря кристаллам льда, появляющимся в воздухе в холодное время года, пояснили в сообществе.

Ранее пользователей сети заинтересовала вспышка желтоватого света и белые световые столбы, замеченные в районе Ходынского поля в Москве. Кто-то предположил, что это может быть такое природное явление, как гало.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители