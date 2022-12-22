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37 минут назад

В московском торговом центре лифт превратили в комнату Деда Мороза

Lenta.ru

В московском торговом центре «Авиапарк» шестиметровый грузовой лифт на один день переделали в гостиную Деда Мороза, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

В московском торговом центре лифт превратили в комнату Деда Мороза
Фото: Лента.руЛента.ру

В лифте установили декоративный камин и поставили мебель, нарядили елку. Таким образом команда ТЦ хотела поздравить гостей с наступающим праздником. По словам декоратора проекта Татьяны Луданик, для создания интерьера комнаты-лифта были изучены иллюстрации художника Томаса Наста, которые впервые использовал образ Санты в 1863 году.

Лента.ру

«Внутри нам хотелось создать ощущение перепутанной реальности, как будто миры перемешались и вы перенеслись в сказочное жилище, где все именно так, как когда-то видели на открытках и детских книжках», — поделилась Луданик.

Лента.ру

Декоратор подчеркнула, что в сказке «не может быть обмана», поэтому в лифт встроили целиковый короб со стенами и полом, много мелочей делалось вручную.

Места,Татьяна Луданик,
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