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2 часа назад

Ученые: Екатеринбург в XVIII веке создавался в фахверковом стиле

Naukatv.ru

В первые десятилетия после создания Екатеринбург (основан в 1723 году) строили «на немецкий образец», рассказали в УрФУ. Основные производственные здания, канцелярский комплекс, усадьба генерала В.И. Геннина, управлявшего городом, были сделаны в стиле саксонской промышленной и жилой архитектуры XVII–XVIII веков и напоминали дома Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Даже церковь своим прототипом имела западноевропейские образцы, повторяя облик Петропавловского собора в Петербурге. Историки УрФУ спроектировали динамическую модель молодого Екатеринбурга образца 1733 года — предельно точную, исторически достоверную визуальную реконструкцию, в которой показали ландшафт города, архитектуру, назначение строений.

Ученые: Екатеринбург в XVIII веке создавался в фахверковом стиле
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

«Создание 3D-модели мы начали с рельефа. Ландшафт спроектировали на основе первой настоящей топографической съемки 1850 года. Также нам было важно понять, насколько к сегодняшнему дню изменился рельеф по сравнению с серединой XIX века. Оказалось, не изменился», — рассказывает доцент кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ Светлана Цеменкова.

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Ученые отмечают, что рельеф при строительстве города был использован очень эффективно. Екатеринбург был образцовым и с точки зрения социальной топографии.

«Геннин старался расселить всех так, чтобы каждая профессиональная группа находилась максимально близко к месту своей работы. Сегодня урбанисты называют это принципом социального или естественного зонирования, — поясняет руководитель проекта, заведующий лабораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрий Редин. — Также Геннин трепетно следил за пожарной безопасностью, что понятно, так как пожар для любого города того времени — это ужасное бедствие. Генерал выходил из себя, когда видел, что проходы между зданиями и переулки чем-нибудь захламляли или занимались самостроем, нарушая предписанные образцами параметры жилых строений и их расположение».

Население мужского пола в Екатеринбурге тогда насчитывало порядка тысячи человек: заводские, мастеровые, горные офицеры, солдаты. Женщин и детей, как правило, не учитывали. Скорее всего, в городе проживало более 2000 человек. Кроме них был обслуживающий персонал, не занятый в производстве и управлении: люди, которые привозили продовольствие, обиходные предметы. По меркам того времени — начало 1730-х — город с таким населением считался немаленьким. Для сравнения — в Москве (один из крупнейших европейских городов и крупнейший город в империи в XVIII веке) тогда проживало 120–150 тыс. человек. Затем шли города с населением в 10–15 тыс. Человек — важные торговые центры: Ярославль, Псков, Новгород, Смоленск и др.

По словам Редина, за три года создания 3D-модели команда проделала большую работу. В планах историков (при наличии финансовой поддержки) — усовершенствовать модель: добавить детали (вплоть до интерьера и убранства домов внутри), разнообразить ракурсы остроек, снабдить звуковым сопровождением и др. В перспективе есть возможность отслеживать изменения в облике города до сегодняшних дней.

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