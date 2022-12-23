Улица Габдуллы Тукая: мануфактура и реформа образования

Сразу после Юнусовской площади в путешествии по улице Тукая больше приходится говорить о зданиях, которые раньше здесь стояли. К сожалению, это не неприметные объекты, а знаковые для истории дома, в которых жили известные люди. Не просто купцы, а гласные городской Думы, благотворители, — и активная татарская интеллигенция, пробующая себя в назидании и творчестве.

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Усадьба Юнусова — Апанаевых (Тукая, 67)

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Дом в первой половине XIX века построил Мухаметрахим Юнусов, возглавляший Татарскую ратушу (своеобразный орган управления, уполномоченный решать дела в слободе) и торговавший по всей России юфтяными изделями. Потом здесь жил его сын Губайдулла и внук Ибрагим (оба приложили руку к строительству Сеннобазарной мечети и, конечно, к обеспечению и руководству Первой соборной, то есть Юнусовской).

В 1880-х годах дом купил Мухаметбадретдин Абдулкаримович Юнусов, продававший сырье, пушнину, шерсть и активно занимавшийся благотворительностью (к примеру, был председателем правления Общества пособия бедным мусульманам). Здание он обновил, в его стенах постоянно собирались представтиели духовенста, купечества, интеллигенции. В 1905 году помогал шакирдам вершить революции, отсидел в тюрьме, а в 1923-м уехал в Турцию. Теперь в доме поликлиника, в левой части сохранились некоторые элементы интерьера. Дом в стиле модерн ничем не указывает на национальность хозяина, правда, на эркере сверху по-арабски написано "любовь".

Кинотеатр им. Тукая (Тукая, 64)

Примерно на месте супермаркета "Бәхетле" с бизнес-центром 16 октября 1925 года усилиями "Таткино", то есть Татарского отделения государственного фотокиноуправления был открыт татарский национальный кинотеатр "Чаткы" ("Искра"). Вначале кино хотели показывать на втором этаже на ул. Тукая, 89, но власти на это не пошли. Построили новый, за 17 тысяч рублей.

Фильмы в нем показывали с субтитрами, если не успевали сделать — озвучивал специальный глашатай. Первой такой картиной стала "Нерон и Агриппина". Но показывали и комедии с Бастером Китоном, и "восточные" ленты, например, "Абрек Заур". Через некоторое время кинотеатр обновили, и он стал носить имя Габдуллы Тукая. Правда, уже к 1927 году "Таткино" приказало долго жить, его функции перешли к Татарскому управлению зрелищными предприятиями, которое и занималось с агентством "Совкино" съемками первого художественного фильма "Булат-Батыр".

Дом Мустакимовых (Тукая, 66)

На месте новостройки в углу Юнусовской площади стоял трехэтажный дом, причем последний этаж появился в советское время. Строил его Александр Песке, главный архитектор Казани и один из авторов Сеннобазарной мечети.

Владельцем его был Габдельманнан Биккенеевич Мустакимов из деревни Большие Берези (Атнинский район). Торговал бакалеей и хлебом, принадлежал к приходу Четвертой соборной или Голубой мечети. Рядом с основным домом находился полукаменный флигель, в нем располагалось медресе "Халидия". После здесь жил сын Мустакимова Ахметшакир.

Дом Айтугановых (Тукая, 62)

Зеленый двухэтажный дом постройки 1862 года, который архитектор П.Т. Жуковский возвел для Идриса Айтуганова, приехавшего в Казань из села Большие Метески (Тюлячинский район). Занимался он продажей мануфактуры оптом, в конце жизни был уже купцом первой гильдии. Потом здесь жил его сын, гласный гордумы Исхак, соорудивший двухэтажную пристройку и ворота, которые не схранились

Зеленый домик был построен купцом первой гильдии Идрисом Айтугановым по проекту архитектора Жуковского, после смерти перешел его сыну Исхаку, который его расширил. Исхак был женат на дочери Вафы Бигаев, чей дом на ул. Парижской Коммуне занимает сейчас музей чак-чака. Уммегульсум Исхаковна была женой купца Салиха Губайдуллина (он жил на нынешней ул. Зайни Зултана). Бибигайша Исхаковна — женой купца второй гильдии Мухаметшакира Абдрахимова. Фахриджиган Исхаковна — женой Муртазы Азимова, который построил Азимовскую мечеть. Сын Ибрагим женился на русской девушке, из-за чего был вынужден уехать из слободы. Другой сын, Исмагил, довел дело отца до банкротста и даже отсидел из-за этого в тюрьме.

Дом Бакирова и дом Чукина (Тукая, 58 и 60)

За домом Айтугановых стоит бизнес-центр, который занимает два дома. Первый принадлежал еще одному торговцу мануфактурой Мухаметшакиру Ахметзяновичу Бакирову. Рядом стоял дом Абдулвалея Юсуповича Чуина, продававшего сырье, мед, воск. Дом после его смерти перешел к мечети Марджани как вакуфное здание, доход от него шел на обучение и содержание в медресе малообеспеченных шакирдов.

Редакция газеты "Эль-Ислах" (Тукая, 63)