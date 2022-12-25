Не по зубам грабителям: самые надежные хранилища мира

Сейф – самое безопасное место для сбережения своих ценностей, которое может выдержать не только нападения воров, но и даже природные воздействия. Чтобы вскрыть его без присутствия владельца, потребуется настоящий профессионал, в противном случае можно уничтожить и сам железный ящик и его содержимое. Однако существуют такие хранилища, для вскрытия которых потребуется целая армия специалистов. О них расскажет «Рамблер».

Фото: Michael Vadon/Flickr Michael Vadon/Flickr

Форт Нокс, штат Кентуки

Четыре стены толщиной в 120 см, две из которых под высоким напряжением, 30 000 вооруженных солдат, петляющие коридоры, части кода, разбросанные по разным сотрудникам форта, 750-тонные двери и много маленьких помещений-сейфов – все это ждет потенциального грабителя в Форте Нокс. Это место, находящееся в штате Кентукки, является одним из крупнейших золотых банков мира. В военное время вместе с благородным металлом там хранился морфий и опиум.

Гранитная гора, штат Юта

rosettaproject.org

Гранитную гору, расположенную в штате Юта, можно скорее назвать огромной мормонской библиотекой. Хранилище было построено в 1965 году Церковью Иисуса Христа Святых последних дней с целью сохранить и защитить архивные записи. Здесь собрана информация из более 100 стран, как письменной, так и электронной. В настоящее время все данные оцифровывают. Ведь, несмотря на продуманную систему кондиционирования воздуха, бумажные и пленочные носители не могут жить вечно.

Семенохранилище, Шпицберген

Frode Ramone/commons.wikimedia.org