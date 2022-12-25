Каких животных и птиц в Московском зоопарке лучше смотреть зимой

Правда ли, что Московский зоопарк лучше посещать летом, когда животные свободно гуляют в уличных вольерах и радуются солнцу? Конечно, это большое заблуждение. В зоосаде обитает множество зверей и птиц родом из Сибири, Дальнего Востока и Заполярья — они чувствуют себя в своей стихии, когда температура опускается ниже нуля и выпадает снег.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Белая медведица, дальневосточный леопард, волки, росомаха… Даже любимцы публики — панды Диндин и Жуи — с удовольствием играют в сугробах. А обладатели одной из самых теплых шуб в природе — овцебыки — и вовсе не нуждаются в обогреве.

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Кого из обитателей нужно «ловить» именно зимой и как меняется жизнь зоопарка с приходом морозов — в материале mos.ru.

Ледяной бассейн для белой медведицы и игры в снежки у панд

Кто в зоопарке точно рад низким температурам, так это белые медведи. Ареал вторых по величине сухопутных хищников планеты простирается за полярным кругом. Густая плотная шерсть защищает их от холода и намокания в ледяной воде. Белый окрас помогает маскироваться в краю льда и снега. Пока бурые и гималайский медведи залегают в зимнюю спячку на несколько месяцев, вплоть до весеннего потепления, белые, наоборот, становятся активнее.

Медведица Томпа, спасенная в Якутии, стала чаще бывать в своем уличном вольере на новой территории. Она кувыркается в снегу, роет норы в сугробах, окунается в бассейн. Поскольку хищница очень энергична, зоологи придумывают ей занятия: они заворачивают угощение в коробки, бумажные пакеты или тубусы. Сосед Томпы, полярный медведь Диксон, интересуется белыми просторами за окном вольера, но выходит наружу и плавает редко — это часть реабилитации. Его доставили из Красноярского края в тяжелом состоянии, у животного были огнестрельные ранения и повреждение нижних конечностей.

Еще одни медведи — панды — тоже не прочь прогуляться на свежем воздухе и покататься на импровизированных горках. Когда грянули первые заморозки, они забавлялись, разбивая лед в своих бассейнах. Одна из панд, Диндин, обожает играть в снежки: она выбирает кусок слепившегося снега и кувыркается с ним. Во внутренние вольеры павильона «Фауна Китая» панды удаляются либо на ночевку, либо когда у них на морозе замерз бамбук.

Смотровая площадка у леопарда и прогулка под снегом у волков

Комфортно зимой себя чувствуют и представители семейства кошачьих. Им увеличили калорийность рациона и постелили солому в укрытиях. Сейчас самое время посетить экспозицию «Кошачий ряд», которую обновили этим летом. В ходе реконструкции увеличили вольеры, в них появились новые места для игр, охоты и отдыха. Квартиранты экспозиции в последние недели радуют посетителей своим присутствием в уличных вольерах.

В «Кошачьем ряду» можно увидеть редкую кошку — дальневосточного леопарда Мизера. Он относится к подвиду, занесенному в Международную Красную книгу и находящемуся на грани исчезновения. В дикой природе насчитывается всего около 130 дальневосточных леопардов. Краснокнижный зверь предстает в зоопарке во всей красе: он забирается на самую высокую полку и наблюдает со своей смотровой площадки за тем, как город укрывает снег. Много времени на улице проводят также пума и рыси.

А тигр Степан, спасенный от контрабандистов в 2021 году, считает, что у природы нет плохой погоды. Он бродит по своему вольеру на территории экспозиции «Остров зверей» летом и зимой. Степан — гибрид амурского и суматранского тигров.

Не пугает обильный снегопад и серых волков. Их дикие сородичи способны выживать в пургу в тундре, поэтому и «москвичам» метели нипочем. Так, самца Тарзана и самку Раду можно увидеть на старой территории зоопарка.

Тренинги моржей и зимние заботы росомах

В вольерах пингвинов произошли перестановки. Птицы меняются местами каждой весной и осенью. С приходом холодов пингвины Гумбольдта и очковые перебираются во внутренние вольеры, а папуанские — в уличный. Для них это все равно что поездка на дачу. Пингвины Гумбольдта родом из Чили и Перу, а очковые распространены на побережье ЮАР и Намибии, поэтому зиму им комфортнее проводить в отапливаемом помещении. Для папуанских же морозы — лучшие условия: их ареал ограничен Антарктикой и субантарктическими островами. Пингвины ждут гостей в павильоне «Дом птиц».

Чтобы почувствовать себя на берегах Северного Ледовитого океана, нужно пройти к открытому в этом году павильону «Ластоногие». В экспозиции представлены три тихоокеанских моржа. Латинское название этих животных оdobenus rosmarus буквально означает «ходящий на зубах»: двигаясь по льдинам, дикие моржи цепляются за них мощными бивнями. Кроме того, в бассейнах павильона обитают сивучи, тюлени и морские котики.

В жаркую погоду все они менее активны, зато зимой ощущают прилив сил. Животные ныряют в ледяную воду, выполняя эффектные трюки, и постоянно выходят на сушу, чтобы потренироваться с зоологами. Ластоногие охотно выполняют команды: например, лечь на бок, повернуться, покрутиться, принести колечко. За упражнения они получают свежую рыбу. Даже при минус 30 градусах ластоногие с удовольствием отдыхают на берегу в перерывах между купаниями. Кстати, температура воды у них не меняется. Главная задача — поддерживать ее в диапазоне плюс 10–20 градусов круглый год. Зимой воду подогревают, а летом охлаждают. В данный момент среднее значение составляет 14–16 градусов.

Пока ластоногие нежатся на морозе, у куньих начинаются зимние заботы. Росомаха, соболи и харза — настоящие хозяйственники. После того как в городе выпадает снег, у них появляется много дел: выкопать норы, прочистить тропинки и, самое важное, спрятать еду. В природе зимой кормовая база становится скудной, и тем зверям, которые не впадают в спячку, сложнее добывать пищу. Поэтому куньи так трепетно относятся к каждому кусочку: инстинктивно боятся, что на них посягнут другие хищники.

Не нужен даже обогрев

Есть в зоопарке и те, кто подготовлен к зиме лучше других: например, овцебыкам в принципе не требуется отапливаемый вольер. Если остальные животные в сильные морозы все-таки уходят понежиться в тепле и обогреть замерзшие лапки, овцебыкам достаточно обычного навеса. Это уникальные звери, приспособленные к жизни в суровых условиях Арктики. Крупные, тяжелые парнокопытные обладают одной из самых теплых шуб в мире. Когда начинаются снежные бури, дикие овцебыки просто ложатся спиной к ветру и пережидают непогоду.

Не нуждается в теплом домике и царица тундры белая сова. Круглый год она живет в арктических регионах, заселяя открытые пространства, где ей проще охотиться. У полярной совы густое белое оперение, позволяющее ей сливаться со снегом. Ноги с клювом тоже защищены от стужи мелкими перьями. Как и их сородичи в естественной среде обитания, белые совы Московского зоопарка большую часть времени просто сидят на ветках, смотря на падающие снежинки. Отправляются в полет они тогда, когда хочется размяться или перекусить грызуном. Их вольер расположен на новой территории рядом с жилищем белых медведей.

Кроме того, весь зимний сезон без отопления обходятся черный гриф, белоголовый и белоплечий орланы, орлан-белохвост, степной орел, беркут. Если поднимается порывистый ветер, они прячутся в скалах или деревянных домиках.

К кому еще зайти в гости зимой

В холодное время года в уличных вольерах можно встретить лис, песцов, дагестанских туров, винторогих козлов, голубых баранов и других животных. Не стоит забывать и об экзотических зверях: они хоть и переехали в отапливаемые помещения, но их все еще могут увидеть посетители. Так, в «Доме обезьян» от снега укрылись орангутаны, гориллы, лемуры, макаки. А в своей зимней резиденции «Животные Африки» обосновались жираф Липа, медоеды и сурикаты.