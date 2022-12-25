Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Где найти кафе, в котором живут ежи: видео

Стелла Шмель

Жителей столицы уже практически не удивить очередным кафе, но кто не хочет побывать в гостях у очаровательных ежиков? Блогер поделилась заведением в самом центре Москвы, где можно познакомиться с милыми африканскими ежами. Посетители могут поиграть со зверьками, потрогать их или покормить. Важно учитывать, что детям до 14 лет вход разрешен только в сопровождении взрослых.

Ежиное тайм-кафе находится на одной из самых популярных улиц Москвы – Старом Арбате. Прогуливаясь на новогодних каникулах по центру, обязательно загляните туда за согревающим чаем и новыми эмоциями.

Подробнее о ежином кафе смотрите в видео.

5 подарков, которые нельзя дарить на Новый год

Ранее мы писали о том, как побывать в другой стране, не уезжая далеко от Москвы.

Места,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители