Жителей столицы уже практически не удивить очередным кафе, но кто не хочет побывать в гостях у очаровательных ежиков? Блогер поделилась заведением в самом центре Москвы, где можно познакомиться с милыми африканскими ежами. Посетители могут поиграть со зверьками, потрогать их или покормить. Важно учитывать, что детям до 14 лет вход разрешен только в сопровождении взрослых.