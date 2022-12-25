Жителей столицы уже практически не удивить очередным кафе, но кто не хочет побывать в гостях у очаровательных ежиков? Блогер поделилась заведением в самом центре Москвы, где можно познакомиться с милыми африканскими ежами. Посетители могут поиграть со зверьками, потрогать их или покормить. Важно учитывать, что детям до 14 лет вход разрешен только в сопровождении взрослых.
Ежиное тайм-кафе находится на одной из самых популярных улиц Москвы – Старом Арбате. Прогуливаясь на новогодних каникулах по центру, обязательно загляните туда за согревающим чаем и новыми эмоциями.
Подробнее о ежином кафе смотрите в видео.
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