Где находится одно из самых жутких мест Индии

Лес Доу Хилл, расположенный недалеко от города Курсеонг, между границ Непала, Бутана и Бангладеша, считается одним из самых жутких мест в Индии. Что не так с этим местом и почему оно вселяет ужас в местных жителей, читайте в материале «Рамблера».

Рядом со старинным лесом располагается образовательное учреждение, предназначенное исключительно для мальчиков. Когда дети уходят на каникулы, школа пустует, но путешественники и местные жители утверждают, что слышат, как они кричат, плачут, шумят. Это еще не все: на территории леса происходило много убийств, при этом часто расправлялись именно с детьми. Также были сообщения о пропаже людей, которые до сих пор не нашлись.

Между учебным заведением и лесом есть дорога, которую называют «Тропа смерти». Все стараются обходить ее стороной. Согласно поверью, прошедшие по этому пути никогда не возвращаются домой. Правда, все-таки встречаются любопытные и смелые туристы, которые заходят вглубь Доу Хилла, проходя по «проклятой» тропе. Многие из них рассказывают, что там обитают привидения, и они видели их своими глазами.

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Самый популярный полтергейст – обезглавленный мальчик, который бродит по лесным тропам, преследуя всех, кто решился посетить проклятый лес. Еще часто смельчаки замечают женщину, облаченную во все серое. Согласно легенде, этот призрак может увлечь в темноту, где вы сразу же потеряетесь. Туристы и местные жители также уверяет, что за ними наблюдали красные глаза из глубины темного леса. Говорят, что некоторые люди, посещавшие Доу Хилл, сводили счеты с жизнью или становились душевнобольными.