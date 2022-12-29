Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Где находится одно из самых жутких мест Индии

Мира Маркина

Лес Доу Хилл, расположенный недалеко от города Курсеонг, между границ Непала, Бутана и Бангладеша, считается одним из самых жутких мест в Индии. Что не так с этим местом и почему оно вселяет ужас в местных жителей, читайте в материале «Рамблера».

Где находится одно из самых жутких мест Индии
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Рядом со старинным лесом располагается образовательное учреждение, предназначенное исключительно для мальчиков. Когда дети уходят на каникулы, школа пустует, но путешественники и местные жители утверждают, что слышат, как они кричат, плачут, шумят. Это еще не все: на территории леса происходило много убийств, при этом часто расправлялись именно с детьми. Также были сообщения о пропаже людей, которые до сих пор не нашлись.

Между учебным заведением и лесом есть дорога, которую называют «Тропа смерти». Все стараются обходить ее стороной. Согласно поверью, прошедшие по этому пути никогда не возвращаются домой. Правда, все-таки встречаются любопытные и смелые туристы, которые заходят вглубь Доу Хилла, проходя по «проклятой» тропе. Многие из них рассказывают, что там обитают привидения, и они видели их своими глазами.

wikipedia.org

Самый популярный полтергейст – обезглавленный мальчик, который бродит по лесным тропам, преследуя всех, кто решился посетить проклятый лес. Еще часто смельчаки замечают женщину, облаченную во все серое. Согласно легенде, этот призрак может увлечь в темноту, где вы сразу же потеряетесь. Туристы и местные жители также уверяет, что за ними наблюдали красные глаза из глубины темного леса. Говорят, что некоторые люди, посещавшие Доу Хилл, сводили счеты с жизнью или становились душевнобольными.

Где на самом деле находится лес из сказок братьев Гримм

Место не закрыто для посещений, несмотря на его дурную славу. Туристы, любящие пощекотать себе нервы или просто скептически относящиеся ко всему мистическому, частенько бродят по Доу Хилл. Единственное, неопытным путешественникам в одиночку ходить туда нельзя, так как лес действительно очень густой и темный, можно легко заблудиться.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители