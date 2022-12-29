Где находится одно из самых жутких мест Индии

Лес Доу Хилл, расположенный недалеко от города Курсеонг, между границ Непала, Бутана и Бангладеша, считается одним из самых жутких мест в Индии. Что не так с этим местом и почему оно вселяет ужас в местных жителей, читайте в материале «Рамблера».
Рядом со старинным лесом располагается образовательное учреждение, предназначенное исключительно для мальчиков. Когда дети уходят на каникулы, школа пустует, но путешественники и местные жители утверждают, что слышат, как они кричат, плачут, шумят. Это еще не все: на территории леса происходило много убийств, при этом часто расправлялись именно с детьми. Также были сообщения о пропаже людей, которые до сих пор не нашлись.
Между учебным заведением и лесом есть дорога, которую называют «Тропа смерти». Все стараются обходить ее стороной. Согласно поверью, прошедшие по этому пути никогда не возвращаются домой. Правда, все-таки встречаются любопытные и смелые туристы, которые заходят вглубь Доу Хилла, проходя по «проклятой» тропе. Многие из них рассказывают, что там обитают привидения, и они видели их своими глазами.
Самый популярный полтергейст – обезглавленный мальчик, который бродит по лесным тропам, преследуя всех, кто решился посетить проклятый лес. Еще часто смельчаки замечают женщину, облаченную во все серое. Согласно легенде, этот призрак может увлечь в темноту, где вы сразу же потеряетесь. Туристы и местные жители также уверяет, что за ними наблюдали красные глаза из глубины темного леса. Говорят, что некоторые люди, посещавшие Доу Хилл, сводили счеты с жизнью или становились душевнобольными.
Место не закрыто для посещений, несмотря на его дурную славу. Туристы, любящие пощекотать себе нервы или просто скептически относящиеся ко всему мистическому, частенько бродят по Доу Хилл. Единственное, неопытным путешественникам в одиночку ходить туда нельзя, так как лес действительно очень густой и темный, можно легко заблудиться.